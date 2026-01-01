"Демократы в полной мере воспользуются своими полномочиями, чтобы расследовать любые правонарушения со стороны администрации Трампа, Дженсена Хуанга, других руководителей Nvidia и любого, кто разменивает нашу национальную безопасность ради финансовой выгоды. Мы также будем работать на двухпартийной основе над дальнейшим продвижением мер, которые остановят поток наших самых мощных технологий китайским военным и другим противникам", – написал Шумер в соцсети X.

Скандал вокруг отставки и возвращения Дженсена Хуанга

Сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора и члена совета директоров компании 12 ноября. Поводом для кадрового решения стали публикации в американских СМИ о том, что предпринимательница Элис Хуанг (однофамилица бизнесмена), с которой его связывали близкие отношения, могла работать на спецслужбы КНР и собирать сведения о передовых разработках чипмейкера. Поскольку графические процессоры фирмы используются в том числе в оборонных проектах и системах двойного назначения, в Вашингтоне расценили возможную утечку как угрозу национальной безопасности.

На фоне этих опасений федеральные ведомства инициировали проверку, а бизнесмен временно отошел от управления корпорацией. Однако 23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга во всех должностях после того, как Дональд Трамп лично дал руководству производителя чипов гарантии отсутствия рисков для нацбезопасности. Президент заявил, что расследование не выявило нарушений со стороны предпринимателя.

Когда демократы смогут начать расследование в отношении главы Nvidia

По итогам промежуточных выборов, прошедших 3 ноября, Демократическая партия завоевала большинство в обеих палатах парламента – демократы получили 56 мест из 100 в сенате и не менее 258 мандатов в палате представителей. Конгрессмены и сенаторы нового созыва приступят к работе в январе 2027 года, после чего демократы возглавят профильные комитеты и получат право самостоятельно инициировать официальные парламентские расследования в отношении администрации Белого дома и крупных корпораций.

До смены созыва в начале 2027 года Демократическая партия остается в меньшинстве, поэтому пока Чак Шумер и его однопартийцы не могут принудительно вызывать свидетелей повестками или истребовать закрытые документы без согласия республиканцев. На текущем этапе сенаторы от меньшинства вправе лишь направлять официальные запросы в министерства и добиваться проведения межпартийных слушаний.