В эфире Fox News 16 ноября Маллин допустил, что часть таких инцидентов может быть связана с использованием ИИ‑технологий. После этого, пишет WSJ, Миллер потребовал от него прекратить появления в телеэфире.

По данным газеты, после того как Маллин сменил на посту министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, от него ожидали наведения порядка в ведомстве. Однако несколько членов администрации теперь настаивают на его отставке, считая недостаточно жестким подход к борьбе с нелегальной миграцией. WSJ также утверждает, что летом президент США Дональд Трамп уже рассматривал возможность увольнения Маллина.

Издание отмечает, что времени на замену главы ведомства у президента остается немного: контроль над конгрессом должен перейти к демократам чуть больше чем через месяц, и после потери республиканского большинства в сенате утверждение новой кандидатуры может застопориться.

Проблемы с IT-инфраструктурой в США

В США за последние дни произошла необычно плотная серия сбоев в IT-инфраструктуре. Она затронула Microsoft, агентство по воздушному сообщению FAA и авиакомпанию United Airlines, банк JPMorgan Chase, корпорацию Apple, а также внутреннюю сеть Агентства национальной безопасности (АНБ). Компании и ведомства указывают на программные ошибки, обновления и плановое обслуживание.

Прямых доказательств того, что эти сбои вызвали автономные ИИ-агенты, нет. Microsoft прямо заявила, что ее инцидент "не связан с ИИ-агентами", а Chase исключила кибернетическую природу проблемы.

При этом тема ИИ стала политически заметной: Маллин заявил со ссылкой на экспертное мнение, будто ИИ, генерирующий и "самоисправляющий" код, может перегружать старые системы, не рассчитанные на такую скорость изменений. Это была гипотеза, а не установленная причина, в его же оценке доказательств кибератаки не было.

Эксперты дают более осторожную версию: ИИ действительно ускоряет поиск уязвимостей и вынуждает компании быстрее ставить патчи, а каждое обновление способно дестабилизировать сложные системы. Бывший директор Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры CISA Крис Кребс ожидает сбоев еще в течение нескольких месяцев именно из-за такого ускоренного цикла обнаружения и устранения уязвимостей.