Минюст США расширил полномочия военных на задержания мигрантов

Решение распространяется на участки вблизи границы США и Мексики, которые администрация президента США Дональда Трампа объявила "зонами национальной обороны" (NDA) в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией. Ведомство также допускает создание дополнительных NDA помимо уже действующих шести зон вдоль южной границы в Аризоне, Калифорнии, Нью-Мексико и Техасе.

Согласно заключению, военнослужащие вправе преследовать и задерживать нарушителей непосредственно за пределами NDA, если те успели покинуть ее территорию. "Мы приходим к выводу, что использование военнослужащих для задержания нарушителей, находящихся непосредственно за пределами территории национальной обороны (NDA), не нарушает закон Posse Comitatus (PCA)", – говорится в документе.

Минюст подчеркивает, что, хотя закон Posse Comitatus в целом запрещает применение вооруженных сил для правоохранительных задач внутри страны, этот запрет не действует, когда действия военных необходимы для выполнения военной задачи. В частности, задержание лица за незаконное проникновение на территорию NDA, закрытую для гражданских лиц, рассматривается не как замещение полиции, а как обеспечение безопасности военного объекта.

За несколько дней до инаугурации Трамп пообещал жесткие и масштабные меры в отношении мигрантов в США уже в первые дни своего президентства. В частности, он анонсировал "крупнейшую операцию по депортации в американской истории". В первые дни правления Трампа Иммиграционная и таможенная служба Соединённых Штатов приступила к задержаниям нелегальных мигрантов для их последующей депортации. В конце февраля 2025 года министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на границу с Мексикой от 2500 до 3000 военнослужащих, включая подразделения, оснащенные бронетранспортерами Stryker.