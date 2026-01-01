Нетаньяху назвал Великобританию "исламской республикой"

Говоря о сыне и внуке известного премьер-министра Великобритании, Нетаньяху отметил: "Они приехали сюда и рассказывали о Шестидневной войне в очень положительном для нас свете. Попробуйте найти подобное в Британии сегодня".

"Это то, что называется Исламской Республикой Британия", – сказал Нетаньяху.

Ведущий подкаста Ави Харуш поинтересовался у политика, не относится ли это ко всей Европе.

Израильский премьер-министр согласился и продолжал: "Кто-то сказал, что первой исламской республикой с ядерным оружием будет Исламская Республика Британия… Поэтому мы делаем так, чтобы еще одной не стал Иран".

Интересно, что схожую формулировку использовал вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции консерваторов в Вашингтоне 10 июля 2024 года. Тогда он сказал: "Великобритания может стать первой ПО-НАСТОЯЩЕМУ исламистской страной с ядерным оружием". Он, правда, добавил: "Пакистан тоже вроде бы считается". Поводом для этой реплики стал приход к власти в Лондоне лейбористов.

Сам же Нетаньяху неоднократно выступал с критическими заявлениями по поводу "захвата Европы" мусульманскими мигрантами – по его словам, именно они настраивают европейцев против Израиля.

Энди Бёрнэм, не так давно ставший новым премьер-министром Великобритании, заявлял в интервью The Guardian 9 июля, что Лондон должен сильнее давить на правительство Израиля. По его словам, лейбористы неправильно отреагировали на события в секторе Газа осенью 2023 года, они должны были намного раньше и намного энергичнее призывать к прекращению огня. Кир Стармер, занимавший в то время пост главы правительства, высказывался о действиях Израиля с куда большим пониманием.