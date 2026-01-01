Как передает Associated Press, в Delta заявили, что специалисты компании используют ручные процедуры расчета для отправки рейсов, продолжая работу по восстановлению автоматики.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что Delta устраняет возникшие неполадки, а сами задержки не связаны с работой систем управления воздушным движением регулятора.

Череда авиационных сбоев в США в ноябре 2026 года

Неполадки в информационных системах Delta Air Lines стали уже третьим крупным инцидентом в гражданской авиации Соединенных Штатов за текущий месяц. В середине ноября отказ сетевой инфраструктуры самого FAA привел к самой продолжительной общенациональной приостановке полетов за последние 25 лет.

Воздушное пространство страны тогда оставалось закрытым для вылетов более четырех часов, из-за чего перевозчики отменили и задержали тысячи рейсов по всем штатам. На фоне этого кризиса президент Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в развале гражданской авиации.

Спустя три дня после сбоя в системе FAA собственные программные неполадки возникли у авиакомпании United Airlines, временно задержав отправку ее самолетов из американских аэропортов.

Зачем авиакомпаниям система расчета веса и центровки

Перед каждым вылетом экипаж и наземные службы обязаны точно определить общую взлетную массу лайнера и положение его центра тяжести. От правильного распределения пассажиров, груза, багажа и топлива напрямую зависят управляемость самолета, расход горючего и безопасность взлета и посадки.

Современные автоматизированные комплексы выполняют эти вычисления за считаные секунды, формируя электронную загрузочную ведомость для пилотов. При выходе программы из строя специалистам приходится проводить расчеты по бумажным таблицам и формулам вручную для каждого борта, что замедляет подготовку к вылету и вызывает цепную реакцию опозданий по всей маршрутной сети.

Delta Air Lines и пик поездок перед Днем благодарения

Авиакомпания Delta Air Lines входит в тройку крупнейших коммерческих перевозчиков США и в обычные дни выполняет более 5 тыс. рейсов в сутки с учетом региональных партнеров. Ее главный узел – международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте – на протяжении многих лет удерживает статус самой загруженной воздушной гавани мира по пассажиропотоку.

Нынешний технический сбой совпал с началом самой напряженной транспортной недели года в США. Накануне Дня благодарения, который в 2026 году отмечается 26 ноября, в поездки по стране отправляются десятки миллионов американцев, поэтому любая заминка в работе крупного хаба мгновенно затрагивает сотни тысяч пассажиров.