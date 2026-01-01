"Мы работаем над этим", – коротко заявила в ответ Мелания Трамп.

20 ноября в интервью телеканалу Fox News Мелания Трамп выразила надежду на достижение до Рождества (до 25 декабря), нового соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Она также назвала "большим успехом" проведение гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

В конце октября при ее содействии Москва и Киев согласились на прекращение огня в этом городе для обеспечения проведения гуманитарной операции. Вооруженные силы РФ с 04:00 мск 27 октября ввели режим тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной миссии в Алешках. 30 октября местным жителям раздали несколько десятков тонн гуманитарной помощи, а все изъявившие желание смогли беспрепятственно выехать как в другие регионы России, так и на Украину.

Мелания Трамп родилась в Словении, сейчас ей 56 лет, она замужем за Трампом с 2005 года, имеет с ним общего сына. Известность получила как фотомодель и дизайнер (выпускала под своей маркой часы и ювелирные украшения). В первый президентский срок Дональда Трампа Мелания запустила кампанию Be Best ("Будь лучшим"), направленную на благополучие детей, борьбу с кибербуллингом и опиоидной зависимостью. После возвращения супруга в Белый дом продолжила гуманитарную деятельность.