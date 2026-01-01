Об обнаружении вероятного места гибели легендарной Атлантиды заявил отставной американский адмирал

"Мы полагаем, что нашли эту область (где находится Атлантида. – "Профиль") в Атлантическом океане <...> Множество особенностей рельефа в точности соответствуют тому, как Платон описал это место", – приводит слова адмирала британская газета The Daily Mail.

Издание подчеркивает, что речь идет об определении возможного района поисков, а не о подтвержденном открытии.

По словам адмирала, неназванный исследователь, "хорошо финансируемый и имеющий собственный корабль и дистанционно управляемый подводный аппарат", выразил заинтересованность в поисках и проверке гипотезы. Якобы именно по его просьбе военный моряк держит в тайне местоположение своего открытия.

Атлантида – легендарный остров-государство, который, согласно преданиям, затонул в Атлантическом океане за один день и одну ночь. Впервые описана философом Платоном около 360 года до нашей эры в диалогах "Тимей" и "Критий".

Большинство ученых и историков считают Атлантиду литературной мистификацией или аллегорией, придуманной Платоном для иллюстрации своих философских идей. Реальных археологических доказательств существования материка или острова в Атлантическом океане с указанными характеристиками не найдено. Тем не менее со времен античной Греции находятся энтузиасты, готовые на поиски легендарного острова.