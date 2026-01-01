Отстраненного президента Парагвая обвинили в преступном сговоре

Ведомство также инкриминировало аналогичные статьи бывшему председателю Центробанка Парагвая и главе управления банковского надзора, передает ТАСС.

По версии следствия, фигуранты выстроили схему с участием представителей исполнительной власти и ЦБ с "предполагаемой целью лоббирования интересов бизнес-конгломерата, связанного с Grupo V zquez и Ueno Bank". Новые обвинения выдвинуты и в отношении других бывших членов совета директоров Центробанка. Прокуратура утверждает, что прежнее руководство знало о превышении кредитных лимитов компаниями, связанными с Ueno, и о других сомнительных операциях.

6 ноября сенаторы Парагвая единогласно одобрили импичмент Пенье из-за скандала вокруг Ueno Bank. После отстранения от должности его задержали. Изначально экс-президенту вменили злоупотребление доверием и использование служебного положения в личных целях. Расследование касается возможных нарушений при размещении государственных и пенсионных средств в Ueno и контроля за банком.

3 ноября Центробанк Парагвая ввел внешнее управление в Ueno, после чего все счета в банке были заморожены. По данным самого банка, число его клиентов достигало почти 3 млн при населении страны около 7 млн человек."

Пенье победил на президентских выборах 30 апреля 2023 года, его полномочия истекали в 2028 году. До своего похода в политику Пенье много лет работал в Центральном банке Парагвая и входил в состав его совета директоров.

Парагвай – небольшое государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю, расположенное между Аргентиной, Бразилией и Боливией. По государственному устройству является президентской республикой.