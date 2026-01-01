Он заявил, что собирается уйти в отставку, если граждане отклонят проект, пишет "Интерфакс". Если изменение Основного закона одобрят, он останется премьером до конца нынешнего пятилетнего парламентского срока, который истекает в 2031 году. К этому моменту он будет возглавлять кабмин Армении в течение 13 лет.

Оставшись во главе кабинета министров, Пашинян собирается заняться "институционализацией и финализацией мира". Он выразил уверенность, что договоренности с Азербайджаном состоятся.

В понедельник, 23 ноября 2026 года, правительство Армении опубликовало проект новой Конституции, подготовленный по инициативе Пашиняна. Документ состоит из 12 глав и 89 статей; действующая Конституция содержит 16 глав. Пашинян объясняет необходимость принятия новой Конституции тем, что Армении нужна новая модель государственности после поражения в карабахском конфликте и изменения внешнеполитической ситуации. В новом проекте Основного закона отсутствует ссылка на Декларацию независимости 1990 года, в которой упоминается объединение Армении и Нагорного Карабаха.

Азербайджан считает это территориальной претензией и отказывается окончательно подписывать парафированное в августе 2025 года мирное соглашение с Арменией без изменения Конституции.

Чтобы вынести проект новой Конституции на общенациональный референдум, требуется не менее 70 голосов из 105 (две трети депутатов). У правящей партии Пашиняна "Гражданский договор" – 64 места, поэтому ей не хватает шести голосов. Пашинян призвал оппозицию в парламенте поддержать назначение голосования.

Другие изменения, предусмотренные проектом новой Конституции Армении

Помимо отказа от карабахской повестки, Пашинян хочет зафиксировать в Основном законе еще несколько вещей: