Он заявил, что собирается уйти в отставку, если граждане отклонят проект, пишет "Интерфакс". Если изменение Основного закона одобрят, он останется премьером до конца нынешнего пятилетнего парламентского срока, который истекает в 2031 году. К этому моменту он будет возглавлять кабмин Армении в течение 13 лет.
Оставшись во главе кабинета министров, Пашинян собирается заняться "институционализацией и финализацией мира". Он выразил уверенность, что договоренности с Азербайджаном состоятся.
В понедельник, 23 ноября 2026 года, правительство Армении опубликовало проект новой Конституции, подготовленный по инициативе Пашиняна. Документ состоит из 12 глав и 89 статей; действующая Конституция содержит 16 глав. Пашинян объясняет необходимость принятия новой Конституции тем, что Армении нужна новая модель государственности после поражения в карабахском конфликте и изменения внешнеполитической ситуации. В новом проекте Основного закона отсутствует ссылка на Декларацию независимости 1990 года, в которой упоминается объединение Армении и Нагорного Карабаха.
Азербайджан считает это территориальной претензией и отказывается окончательно подписывать парафированное в августе 2025 года мирное соглашение с Арменией без изменения Конституции.
Чтобы вынести проект новой Конституции на общенациональный референдум, требуется не менее 70 голосов из 105 (две трети депутатов). У правящей партии Пашиняна "Гражданский договор" – 64 места, поэтому ей не хватает шести голосов. Пашинян призвал оппозицию в парламенте поддержать назначение голосования.
Другие изменения, предусмотренные проектом новой Конституции Армении
Помимо отказа от карабахской повестки, Пашинян хочет зафиксировать в Основном законе еще несколько вещей:
- Государственные символы. Сейчас Конституция подробно описывает герб, включая гору Арарат (с 1921 года расположена на территории Турции), Ноев ковчег и гербы четырех исторических армянских династий. Новая Конституция лишь перечисляет государственные символы – герб, флаг и гимн. Их описание и текст гимна предлагается определить отдельным законом, который будет приниматься на референдуме.
- Полномочия парламента, президента и судебной системы. Согласно действующей Конституции, парламент контролирует исполнительную власть, но в Основном законе нет описанного в проекте механизма вотума недоверия отдельным министрам и вице-премьеру. Президент избирается парламентом на семь лет. Проект вводит дополнительные механизмы парламентского контроля. Президент сохраняет семилетний срок, а также получает возможность созывать заседания Высшего судебного совета для контроля независимости судов. Меняется порядок формирования этого совета.
- Политические партии и СМИ. Сейчас партии имеют право свободно действовать, обязаны публиковать отчеты об источниках финансирования и расходах. Конституция гарантирует свободу СМИ, но не устанавливает отдельного требования об их финансовой прозрачности. По проекту партии смогут получать финансирование только от граждан и государства. Финансирование из иностранных источников станет основанием для запрета партии решением Конституционного суда. Для СМИ отдельно закрепляется принцип финансовой прозрачности.
- Светский характер государства и отношения с церковью. В рамках нынешней Конституции Армения определяется как суверенное, демократическое, социальное и правовое государство. При этом Конституция отдельно признает исключительную миссию Армянской апостольской церкви в духовной жизни народа. В новом проекте к определению государства добавляется слово "светское". Признание особой миссии Армянской апостольской церкви при этом сохраняется, а отношения Армении с ней регулируются законом.
- Диаспора. Отдельной конституционной статьи о государственной политике в отношении диаспоры нет. В проекте появляется положение о развитии всесторонних связей с армянской диаспорой, сохранении национальной идентичности и содействии репатриации.
- Изменение самой Конституции. По действующему документу одни положения Основного закона можно менять через парламент, другие – только посредством референдума. По проекту любые изменения Конституции можно будет принимать исключительно на референдуме.