Президент Южной Кореи призвал к миру с КНДР

"Мы прекрасно осознаем последствия войны на другом конце земного шара для жизни наших граждан. Насколько большей будет цена напряженности и конфликта на нашей земле?" – заявил он.

Глава государства уточнил ключевые принципы своей политики. "Во-первых, мы должны стремиться к мирному сосуществованию на основе принципов инклюзивности и взаимоуважения. Мы должны работать над тем, чтобы стать менее агрессивными, начиная с собственных представлений, правил и институтов", – сказал Ли Чжэ Мён.

Он выразил надежду на перезапуск переговоров: "Надеюсь, что Юг и Север смогут сесть за один стол ради достижения мирного сосуществования и совместного процветания". По его словам, диалог будет "не уступкой, а началом мирного сосуществования".

Президент обозначил второй элемент подхода: "Во-вторых, система мирного сосуществования должна быть стабильной и лишенной причин для конфронтации". Для этого, отметил он, необходимы эффективные механизмы предотвращения напряженности и инцидентов. В качестве примера он упомянул, что военное соглашение о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года фактически не исполняется обеими сторонами, по крайней мере частично.

Ли Чжэ Мён предложил перейти к "системе мира вместо перемирия", завершив режим, установленный после корейской войны 1950–1953 годов. "Положительная реакция Севера позволит нам начать работать в целях обеспечения стабильности на Корейском полуострове", – подчеркнул он. По его словам, динамика на полуострове влияет на всю Северо-Восточную Азию, а установление мира здесь откроет путь к "отказу от ядерного оружия по всей планете".

Президент напомнил, что еще в 2025 году заявлял о готовности уважать сложившуюся в КНДР систему и не добиваться объединения полуострова путем поглощения. Тогда же он подчеркивал отсутствие враждебных планов Сеула в отношении Пхеньяна.

Две Кореи

После освобождения Корейского полуострова от японских оккупантов по итогам Второй мировой войны там образовались два государства. На севере, который освобождали советские войска, была провозглашена КНДР, управляемая правительством, сформированным компартией (Трудовой партией Кореи) во главе с Ким Ир Сеном. На юге, где были дислоцированы американские войска, образовалась Республика Корея. Вскоре между двумя странами началась война, на стороне Сеула по мандату ООН воевали США. При этом к настоящему времени война на Корейском полуострове, продолжавшаяся с 25 июня 1950 года до заключения перемирия 27 июля 1953 года, формально не закончена.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в марте 2026 года, что Пхеньян будет считать Республику Корея самым враждебным государством: "Мы будем обращаться с Республикой Корея особо, признав ее самым враждебным государством, будем полностью отвергать и игнорировать ее самыми решительными словами и шагами. За любые действия Республики Корея, посягающие на нашу страну, мы безжалостно заставим ее заплатить высокую цену, не допуская ни малейших колебаний или раздумий".

Как обратил внимание в статье для "Профиля" профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, с момента своего провозглашения в 1948-м Северная и Южная Кореи не признавали друг за другом права на существование. Каждое из двух правительств формально считало себя единственной законной властью на всем Корейском полуострове, а другое правительство – мятежниками, временно установившими контроль над частью его территории. В КНДР, то есть в "стране Чосон", Республику Корея всегда называли "южным Чосон" – "Намчосон". А на Юге КНДР именуют "северной частью страны Хан" (по-корейски "Пукхан").

На практике обе стороны давно отказались от претензий на роль единственной законной власти на полуострове, но на уровне риторики все оставалось по-прежнему. Изменение же риторики, по мнению Ланькова, говорит о том, что хотя на Севере пока и не готовы отказаться от концепции единого государства, которой в Пхеньяне последовательно придерживались с 1948 года, там начинают смещать акценты в своих отношениях с Югом. И такие изменения служат сигналом: Северная Корея начинает постепенно дрейфовать в сторону модели двух государств, причем подобные настроения существуют и на Юге, причем там в силу особенностей политической системы они выражаются открыто. Все это говорит о том, что раздел страны, свершившийся в 1945–1948 годах, видимо, становится необратимым, отмечал ученый.