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Пять россиянок и местную королеву красоты спасли из сети торговли людьми на Филиппинах

В ходе операции по спасению шести женщин был арестован мужчина, подозреваемый в причастности к организации сети, использовавшей женщин для коммерческой сексуальной эксплуатации под видом предоставления услуг в сфере связей с общественностью, в качестве моделей и сопровождающего персонала.

На Филиппинах пять россиянок спасли из сети торговли людьми

(Иллюстрация)

©tuzla/Shutterstock/Fotodom

"Подозреваемый согласился предоставить женщин по сниженной цене в 25 тыс. песо (около 34 тыс. рублей) за каждую плюс комиссионные", – пишет газета Cebu Daily News со ссылкой на Национальное бюро расследований Филиппин.

Пять россиянок и бывшая королева конкурсов красоты родом с Филиппин были спасены из сети торговли людьми, базировавшейся в городе Макати. Пострадавших передали местным властям для получения необходимой помощи.

Россияне периодически становятся жертвами торговли людьми в Юго-Восточной Азии. Чаще всего преступники обманывают молодых женщин, обещая им работу в другой сфере. У жертв отбирают документы и принуждают их к проституции или работе в мошеннических кол-центрах.

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Метки: Филиппины
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