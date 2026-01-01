Пять россиянок и местную королеву красоты спасли из сети торговли людьми на Филиппинах

"Подозреваемый согласился предоставить женщин по сниженной цене в 25 тыс. песо (около 34 тыс. рублей) за каждую плюс комиссионные", – пишет газета Cebu Daily News со ссылкой на Национальное бюро расследований Филиппин.

Пять россиянок и бывшая королева конкурсов красоты родом с Филиппин были спасены из сети торговли людьми, базировавшейся в городе Макати. Пострадавших передали местным властям для получения необходимой помощи.

Россияне периодически становятся жертвами торговли людьми в Юго-Восточной Азии. Чаще всего преступники обманывают молодых женщин, обещая им работу в другой сфере. У жертв отбирают документы и принуждают их к проституции или работе в мошеннических кол-центрах.