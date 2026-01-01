"Нам сообщили, что расследование в отношении него не проводится, и, откровенно говоря, нельзя забывать о том, что в этой стране мы не подвергаем людей расследованиям на основании общественного мнения или публикаций в The New York Times, ссылающейся на анонимные источники", – приводит ТАСС слова Вэнса.

Он добавил: "Я не думаю, что люди должны лишаться работы из-за того, что их в чем-то обвиняют анонимные источники The New York Times".

По словам вице-президента, оснований для помилования Хуанга нет: "Я не вижу каких-либо свидетельств правонарушений с его стороны, а если такие свидетельства имеются, то привлечь его к ответственности должны соответствующие органы". Вэнс также подчеркнул: "Разумеется, если бы расследование в его отношении проводилось, мы бы сообщили об этом".

Он уточнил, что решение о возвращении Хуанга на пост президента и гендиректора Nvidia принял совет директоров компании.

Скандал вокруг отставки и возвращения Хуанга

Сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора и члена совета директоров компании 12 ноября 2026 года. Поводом для кадрового решения стали публикации в американских СМИ о том, что предпринимательница Элис Хуанг (однофамилица бизнесмена), с которой его связывали близкие отношения, могла работать на спецслужбы КНР и собирать сведения о передовых разработках чипмейкера. Поскольку графические процессоры фирмы используются в том числе в оборонных проектах и системах двойного назначения, в Вашингтоне расценили возможную утечку как угрозу национальной безопасности.

На фоне этих опасений федеральные ведомства инициировали проверку, а бизнесмен временно отошел от управления корпорацией. Однако 23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга во всех должностях после того, как президент США Дональд Трамп лично дал руководству производителя чипов гарантии отсутствия рисков для нацбезопасности. Глава Белого дома заявил, что расследование не выявило нарушений со стороны предпринимателя.

Когда демократы смогут начать расследование в отношении главы Nvidia

По итогам промежуточных выборов, прошедших 3 ноября, Демократическая партия завоевала большинство в обеих палатах парламента – демократы получили 56 мест из 100 в сенате и не менее 258 мандатов в палате представителей. Конгрессмены и сенаторы нового созыва приступят к работе в январе 2027 года, после чего демократы возглавят профильные комитеты и получат право самостоятельно инициировать официальные парламентские расследования в отношении администрации Белого дома и крупных корпораций.

Лидер сенатской фракции демократов Чак Шумер в связи с делом Хуанга заявил, что Трамп "ставит свои собственные финансовые интересы и потребности своих приятелей-миллиардеров" выше национальной безопасности, демонстрируя, что ничему не научился после поражения на промежуточных выборах. Политик призвал Конгресс к действиям.

До смены созыва в начале 2027 года Демократическая партия остается в меньшинстве, поэтому пока Шумер и его однопартийцы не могут принудительно вызывать свидетелей повестками или истребовать закрытые документы без согласия республиканцев. На текущем этапе сенаторы от меньшинства вправе лишь направлять официальные запросы в министерства и добиваться проведения межпартийных слушаний.