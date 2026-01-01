США планируют полностью вывести свои войска из Ирака до 30 сентября

По сведениям канала, Вашингтон уведомил иракские власти, что "прекратит присутствие американских войск [в Ираке] до 30 сентября нынешнего года".

Те же источники уточняют, что процесс вывода из автономного региона уже ускорен, а воинские части направляются "в сторону соседних стран". В какие именно государства перебрасываются силы из Иракского Курдистана, не раскрывается.

Ранее, в конце января, коалиция во главе с США вывела все подразделения и военных советников с баз на федеральной территории Ирака. Исключением оставался Иракский Курдистан.

9 июля премьер-министр Али аз-Зейди заявил, что контингент международной коалиции завершит выполнение своих обязанностей на территории страны 30 сентября 2026 года.

В середине июля президент США Дональд Трамп на встрече с аз-Зейди в Вашингтоне отметил, что, по его словам, "размещение американских войск в Ираке больше не требуется".

Международная коалиция была сформирована в 2014 году для противодействия террористическим группировкам, прежде всего "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в РФ), боевики которого летом того года захватили почти треть иракской территории. В 2015-м при поддержке коалиции иракские правительственные силы развернули широкомасштабную операцию по освобождению занятых экстремистами районов. В декабре 2017 года власти Ирака объявили об окончательном поражении ИГ.

«Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии»/«Исламское Государство Ирака и Леванта»/«Исламское Государство Ирака и Шама»/ИГИЛ/ИГ) - физическое лицо или организация, признанная террористической и запрещенная в России;

