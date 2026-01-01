США разослали странам НАТО документ с вопросами для оценки поддержки Трампа – Bloomberg

По данным агентства, США хотят знать, насколько каждый из союзников по НАТО лоялен политике президента Дональда Трампа, прежде чем сокращать военные ресурсы, задействованные в защите Североатлантического альянса. Bloomberg пишет, что анкету разослали спустя несколько недель после того, как администрация Трампа приступила к пересмотру американского военного присутствия в Европе. Согласно информации агентства, партнеры Вашингтона готовятся к значительному сокращению поддержки США, в том числе к сокращению численности войск, дислоцированных в Европе.

Как отмечает Bloomberg, союзники по НАТО возмущены рассылкой анкеты, считая этот шаг попыткой принудить их к идеологическому сближению в обмен на защиту со стороны США.

Планы США по сокращению военного присутствия в Европе

США планируют существенно сократить объемы военной техники, авиации и флота, которые выделяются для операций НАТО в Европе в случае войны или кризиса. Летом 2026 года Вашингтон официально уведомил европейских союзников о новой "дорожной карте" (так называемой концепции "НАТО 3.0"). Сокращение присутствия связывают с разворотом американских оборонных приоритетов в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, а также с требованиями администрации Трампа к Европе самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Ключевые параметры предполагаемого сокращения сил США в Европе