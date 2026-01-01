США разослали странам НАТО документ с вопросами для оценки поддержки Трампа – Bloomberg

По данным агентства, США хотят знать, насколько каждый из союзников по НАТО лоялен политике президента Дональда Трампа, прежде чем сокращать военные ресурсы, задействованные в защите Североатлантического альянса. Bloomberg пишет, что анкету разослали спустя несколько недель после того, как администрация Трампа приступила к пересмотру американского военного присутствия в Европе. Согласно информации агентства, партнеры Вашингтона готовятся к значительному сокращению поддержки США, в том числе к сокращению численности войск, дислоцированных в Европе.
Как отмечает Bloomberg, союзники по НАТО возмущены рассылкой анкеты, считая этот шаг попыткой принудить их к идеологическому сближению в обмен на защиту со стороны США.
Планы США по сокращению военного присутствия в Европе
США планируют существенно сократить объемы военной техники, авиации и флота, которые выделяются для операций НАТО в Европе в случае войны или кризиса. Летом 2026 года Вашингтон официально уведомил европейских союзников о новой "дорожной карте" (так называемой концепции "НАТО 3.0"). Сокращение присутствия связывают с разворотом американских оборонных приоритетов в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, а также с требованиями администрации Трампа к Европе самостоятельно обеспечивать свою безопасность.
Ключевые параметры предполагаемого сокращения сил США в Европе
- Военная авиация. Число доступных для НАТО истребителей F-16 и F-15E сократится со 150 до 100 единиц. Количество морских патрульных самолетов (Boeing P-8A Poseidon) урежут с 26 до 15. Все 8 самолетов-заправщиков будут полностью выведены.
- Беспилотники. Объемы поддержки разведывательными и ударными БПЛА (включая MQ-9) снизят на 75–100%.
- Бомбардировщики. Количество групп стратегических бомбардировщиков, предназначенных для обороны Европы, уменьшится на треть (из двух групп останется одна).
- Военно-морской флот. Морской компонент в регионе урежут примерно вдвое. Будет отозвана одна из двух авианосных ударных групп, сокращено число крейсеров, эсминцев, а также атомная подлодка, способная нести крылатые ракеты.
- Наземный контингент. Численность постоянных войск (около 76 тысяч солдат) на первом этапе существенно меняться не будет. Однако Пентагон уже приостановил отправку в Польшу бронетанковой бригады на 4000 человек и объявил о выводе около 5000 военнослужащих из Германии.