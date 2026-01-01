США упрекают Европу в недостаточном наращивании военного потенциала

По словам Колби, США "необходимо увидеть серьезные усилия по наращиванию потенциала" со стороны Европы и выстроить "модели сил НАТО, которая позволит Европе занять прочное положение, при котором она сможет самостоятельно обеспечивать свою оборону", сообщает Financial Times.

Он добавил: "Мы надеемся, что такие страны, как Великобритания, приложат больше усилий". Колби отметил прогресс отдельных союзников, похвалив Германию, Польшу и Нидерланды за шаги по увеличению оборонных расходов.

Как рассказал один из дипломатов НАТО, оценки реального состояния сил Альянса "были не очень приятными": в цветной визуализации преобладал красный цвет, обозначающий "недостаточные" возможности. "Здесь море красного", сказал собеседник издания. Два других источника подтвердили, что обсуждение фокусировалось на дефиците средств и необходимости для ряда стран повысить расходы.

По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, на закрытом заседании в четверг некоторые европейские союзники США возразили, указав на направления, где их показатели соответствуют или превышают целевые ориентиры НАТО по потенциалу.

Глава Пентагона Пит Хегсет в апреле 2025 года заявил, что ЕС должен активизироваться в военном плане, так как США больше не могут являться гарантом безопасности Европы.

Уже в июне он объявил о шестимесячном обзоре военного присутствия США в Европе. В европейских столицах опасаются, что Вашингтон может использовать его результаты для наказания стран, которые не обеспечивают явного увеличения расходов и возможностей, при принятии решений о том, какое американское оружие и войска вывести с континента.

Президент США Дональд Трамп добился согласия лидеров НАТО увеличить базовые оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, из которых 3,5% предполагается направлять на "ключевые" элементы, включая вооружение и личный состав. По расчетам НАТО, в этом году 5 из 32 членов альянса, как ожидается, выполнят требование в 3,5%.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал текущий процесс важным для обеспечения "более честного и равноправного взаимодействия" внутри Альянса.