Свыше 40 стран помогают Китаю обходить пошлины – администрация США

Авторы документа заявляют, что китайские товары перенаправляются через юрисдикции с более низкими ставками, что создает условия для их ввоза в США по льготным тарифам или под иным происхождением.

В докладе выделены три группы участников таких схем: крупные торговые партнеры США; страны, встроенные в производственные и логистические цепочки Китая; а также небольшие юрисдикции с удобным доступом к портам, возможностями таможенного складирования и менее жесткими процедурами контроля.

Описаны два основных механизма. В рамках производственной схемы компании из КНР через третьи страны выполняют незначительные операции – изменения в сборке, отделке, упаковке или документации – формируя видимость другого происхождения продукции. Второй механизм связан с логистической перевалкой, когда груз перенаправляется без существенной переработки.

По оценке Совета экономических консультантов Белого дома, потенциальный объем незаконной перевалки оценивается в диапазоне от $34,2 млрд до $89,6 млрд.

В мае 2026 года Китай и США после визита американского президента Дональда Трампа в Пекин договорились снизить пошлины на ряд товаров. Стороны заявили о намерении принять ряд мер, включая взаимное сокращение пошлин на определенные позиции (например, в сельском хозяйстве). Деталей не приводилось – отмечалось лишь, что переговоры по поводу конкретики продолжаются.

Этому предшествовал длительный спор между США и Китаем по поводу таможенных тарифов. Первоначально в рамках торговой войны с США вскоре после прихода к власти Трампа Китай столкнулся с американскими пошлинами в 145%. В ответ Пекин ввел 125-процентные тарифы на товары из США, а также ограничил экспорт некоторых полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. После этого стороны на протяжении многих месяцев вели переговоры, договаривались об отсрочках и снижении ставок.