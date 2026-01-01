Трамп дал оценку отношениям России и Ирана

"Всё зависит [от ситуации]. В целом Россия пока вела себя достаточно хорошо в вопросах, связанных с Ормузским проливом", – сказал американский лидер журналистам в Белом доме в четверг, 27 августа 2026 года.

Представители СМИ поинтересовались, не свидетельствуют ли контакты Москвы и Тегерана о том,что обе страны игнорируют предупреждения США о масштабных экономических санкциях и продолжают вести совместный бизнес. "О, они ведут бизнес", – констатировал Трамп, не конкретизируя ответ.

При этом американский лидер еще раз подтвердил, что отказывается от переговоров с Тегераном. "Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не собираемся встречаться или что-либо подобное", – сообщил Трамп.

Ранее министерство финансов США объявило о введении масштабных антииранских санкций против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов по всему миру в качестве меры по перекрытию ключевых каналов финансирования Ирана.

Для третьих стран и зарубежных компаний, продолжающих торговые и расчетные операции с Тегераном, эти меры означают прямую угрозу жестких вторичных санкций. Минфин США предупредил о риске полной изоляции от американской банковской системы и долларовых транзакций для любых посредников, однако предоставил иностранным партнерам Тегерана короткий переходный период для добровольного сворачивания всех связей.