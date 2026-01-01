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Трамп хотел бы "управиться с Кубой" до конца своего президентства

Президент США добавил, что госсекретарь США Марко Рубио "был бы рад этим заняться". Трамп также назвал Кубу "несостоявшейся страной".

В интервью Salem News Channel ведущий Хью Хьюитт спросил американского лидера: "Если для освобождения Кубы потребуется военная сила до того, как вы покинете свой пост, прикажете ли вы применить эту силу?"

"Я хочу разобраться с Кубой до того, как уйду, да", – сказал американский лидер.

Отвечая на вопрос, станет ли он лично возражать против короткой военной кампании в отношении Кубы, Трамп ответил, что не станет. "Я, безусловно, рассмотрел бы это, да", – отметил он. По словам президента, США "наблюдают очень пристально" за Гаваной, а "дела там очень плохи".

В сентябре с трибуны Генассамблеи ООН Трамп назвал нынешние кубинские власти несостоятельными и заявил, что остров "терпит крах, как никогда раньше, и падет". При этом позже он выражал уверенность, что с Гаваной удастся договориться. В текущем году США усилили санкционное давление на Кубу, рассчитывая добиться от нее политических и экономических преобразований.

Второй президентский срок Трампа завершится 20 января 2029 года. Согласно Конституции США, один человек не может быть избран лидером более двух раз.

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Метки: Дональд Трамп Куба
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