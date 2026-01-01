Трамп официально переименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и готов переименовывать океаны

Трамп заявил, что новое название вступает в силу немедленно. Один из журналистов спросил президента, какой сигнал Канаде он хочет послать переименованием озера. "Никакого", – ответил Трамп.

"Теперь нам остается только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана. Возможно, нам придется изменить название обоих", – поделился идеями Трамп.

Решение о переименовании принято на фоне обострения отношений между соседними странами – Канадой и США. Несколько дней назад сорвались торговые переговоры Вашингтона и Оттавы, в итоге оба государства ввели взаимные таможенные пошлины на товары из соседней страны. Сообщая ранее в соцсети Truth Social о своем намерении переименовать озеро, Трамп объяснил это тем, что США не ожидают ведение дальнейшего бизнеса с Онтарио (вероятно, имеется ввиду одноименная провинция Канады. – "Профиль").

Онтарио – одно из пяти Великих озер Северной Америки, расположенное на границе Канады и США. Это самое восточное и наименьшее по площади из Великих озер: его площадь составляет около 19 тыс. кв. км, средняя глубина – 86 м, а наибольшая – около 244 м. То же название, что и озеро, носит самая населенная и экономически развитая провинция в центре Канады. На канадском берегу озера расположен самый густонаселенный город Канады – Торонто. На американском берегу – города Рочестер, Осуиго и Уотертаун. На озере развито судоходство, в том числе торговое.

Об увлечении Дональда Трампа переименованиями географических объпектов стало известно сразу после его инаугурации в январе 2025 года. В частности, вскоре после этого им были подписаны указы о переименовании Мексиканского залива в Американский и о возвращении прежнего названия пик Мак-Кинли (в честь 25-го президента США. – "Профиль") высочайшей в Северной Америке горе, расположенной на Аляске, до этого вершина носила название Денали.