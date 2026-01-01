Трамп признал себя единственным "величайшим" президентом США

Следующий уровень – Great ("Великие") – в опубликованной таблице включает Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона.

В самую нижнюю группу Failures ("Провальные") Трамп поместил Джо Байдена и Барака Обаму, а также Улисса Гранта, Уоррена Гардинга и Джимми Картера.

По какому признаку или признакам Трамп ранжировал руководителей США, он не уточнил.

В США существует два основных типа рейтингов президентов: исторические рейтинги эффективности (оценки экспертов за всю историю) и рейтинги текущего одобрения граждан (опросы общественного мнения во время их правления).

Ранее в экспертных рейтингах Трамп занимал противоположную позицию – именно по рейтингу эффективности. В 2018 году он стал последним, на то время 44-м, по итогам опроса специалистов, проведенного Хьюстонским университетом. По этой оценке Трамп набрал 12 баллов из 100, тогда как лидерами были Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт – 95, 93 и 89 баллов соответственно.

За всю историю США президентский пост занимали 45 человек. Трамп является 47-м по счету президентом, поскольку количество персоналий не равно порядковому номеру – два президента занимали пост дважды с перерывом: Гровер Кливленд (22-й и 24-й) и сам Трамп (45-й и 47-й).

Тройка лидеров – Линкольн, Вашингтон и Рузвельт – практически во всех опросах остается неизменной. Худшими президентами обычно признают Джеймса Бьюкенена (не сумевшего предотвратить Гражданскую войну) и Эндрю Джонсона (вице-президент при Линкольне, стал президентом после его убийства, первый глава государства, в отношении которого была применена процедура импичмента и уголовное преследование).