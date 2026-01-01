Трамп вводит пошлины на беспилотники и их компоненты

Максимальная ставка в 100% будет применяться к аппаратам, отнесенным к наиболее чувствительным с точки зрения национальной безопасности США. В этот перечень включены дроны с максимальной взлетной массой свыше 25 килограммов и с функцией тепловизионной съемки, а также док-станции и критически важные компоненты к ним.

Для более легких беспилотников без указанных характеристик и прочих комплектующих устанавливается пошлина в 25%.

Льготные режимы предусмотрены для ряда юрисдикций: 15% для продукции из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня и 10% для Великобритании. Преференции действуют при условии, что практически все оборудование, программное обеспечение и технологии произведены в этих странах или в США.

Новые пошлины вступают в силу через 21 день после подписания прокламации. Для компонентов беспилотников, не относящихся к особо чувствительным, применение ставок начинается через 180 дней после подписания.

США в пятницу, 24 июля 2026 года, ввели новые импортные пошлины в отношении 60 торговых партнеров. Тарифы затронут, в частности, государства Европейского союза. Новый режим фактически заменит временные глобальные пошлины на американский импорт в размере 10%, которые вступили в силу 24 февраля и действуют 150 дней, до 24 июля.