Трамп выразил надежду, что США больше не придется наносить удары по Ирану

Содержание:

"Америка не начинала войну с Ираном. Иран ведет войну против Америки с 1979 года. С этим нужно было разобраться уже давно. При нынешней администрации наконец-то кто-то решил дать отпор. Мы все дали отпор. Мы дали отпор, и мы дали серьезный отпор, и мы победили. Остался только вопрос, когда мы хотим это закончить", – цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, исламской республике понадобится 25 лет, чтобы восстановить то, что разрушили США. Трамп выразил надежду, что "нам не придется разрушать эту страну больше".

"Нам предстоит проделать огромную работу, чтобы все вернуть на свои места", – добавил хозяин Белого дома, не пояснив, что имеет в виду.

День ветеранов и Арлингтонское кладбище: традиции главного военного мемориала США

День ветеранов (Veterans Day) – федеральный праздник США, который ежегодно отмечается 11 ноября. Дата выбрана не случайно: ровно в 11 часов утра 11 ноября 1918 года вступило в силу Компьенское перемирие, положившее конец боевым действиям Первой мировой войны. Изначально праздник назывался Днем перемирия, но в 1954 году конгресс переименовал его в День ветеранов, чтобы почтить память всех американцев, когда-либо служивших в вооруженных силах страны – как в военное, так и в мирное время.

Центральные памятные мероприятия в этот день традиционно проходят на Арлингтонском национальном кладбище, расположенном в штате Вирджиния на противоположном от Вашингтона берегу реки Потомак. Оно было основано в 1864 году во время Гражданской войны в США на территории бывшего поместья генерала конфедератов Роберта Ли. Сегодня здесь покоятся более 420 тыс. военнослужащих, ветеранов и членов их семей – участников всех войн в истории Соединенных Штатов, начиная с Войны за независимость.

Главным элементом церемонии 11 ноября является возложение президентом США венка к Могиле Неизвестного Солдата, после чего глава государства выступает с программной речью в Мемориальном амфитеатре Арлингтона. Для американских лидеров эта площадка традиционно служит символической трибуной, с которой они не только отдают дань уважения военным, но и делают ключевые заявления по вопросам обороны, национальной безопасности и текущих зарубежных кампаний.

Истоки американо-иранского противостояния: события 1979 года

Точкой отсчета современного конфликта между Вашингтоном и Тегераном стала Исламская революция в Иране в феврале 1979 года. В ходе массовых протестов в стране был свергнут поддерживаемый США шах Мохаммед Реза Пехлеви, а к власти пришло шиитское духовенство во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни. Новое руководство провозгласило курс на отказ от западного влияния, объявив Соединенные Штаты "Большим сатаной" и главным противником нового режима.

Кульминацией кризиса стал захват американского посольства в Тегеране 4 ноября 1979 года. Группа радикально настроенных иранских студентов взяла в заложники сотрудников дипмиссии и граждан США, требуя от Вашингтона выдать свергнутого шаха, который в тот момент находился в Америке на лечении. Попытка американского спецназа провести операцию по освобождению пленных в апреле 1980 года завершилась провалом в иранской пустыне, что стало тяжелым ударом по престижу США.

Всего 52 американца провели в плену 444 дня и были освобождены лишь в январе 1981 года – в день инаугурации президента Рональда Рейгана. За время кризиса Вашингтон полностью разорвал дипломатические отношения с Тегераном, заморозил иранские активы и ввел первые жесткие экономические санкции. С тех пор официальные дипломатические связи между странами так и не были восстановлены, а 1979 год закрепился в американской политической риторике как начало прямой конфронтации с Ираном.

Военная кампания США против Ирана: хронология ударов и эскалации

Прямое военное противостояние между Вашингтоном и Тегераном перешло в горячую фазу в июне 2025 года в ходе так называемой Двенадцатидневной войны между Израилем и Ираном. Тогда американские ВВС и флот впервые нанесли массированные удары по ключевым иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Иран атаковал американскую авиабазу в Катаре, после чего стороны временно прекратили огонь.

Новый, гораздо более масштабный виток конфликта начался 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль приступили к совместной военной операции против Ирана. Заявленными целями кампании стали недопущение создания Тегераном ядерного оружия, уничтожение его ракетного арсенала и военно-морского флота. В результате первых авиаударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военачальников, на что Тегеран ответил пусками сотен баллистических ракет и беспилотников по Израилю и американским базам в странах Персидского залива.

Несмотря на попытки заключить перемирие летом 2026 года, боевые действия периодически возобновлялись. Осенью вооруженные силы США продолжили наносить точечные удары по объектам на юге Ирана и на острове Кешм в Ормузском проливе, объясняя это защитой коммерческого судоходства и американских сил в регионе.