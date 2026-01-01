Турция и Катар подписали соглашение о взаимной обороне на переговорах в Стамбуле

На встрече президент Эрдоган заявил, что документ придаст новый импульс отношениям двух стран, говорится в сообщении.

Кроме того, стороны оформили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в защите прав потребителей, надзору за рынком и контролю, соглашение о сотрудничестве в сфере образования, а также меморандум о взаимодействии по вопросам мира, примирения и урегулирования конфликтов, передает Anadolu.

Переговоры прошли во дворце Долмабахче в рамках 12-го заседания Высшего стратегического комитета двух стран. На встрече Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара и Доха продолжат совместную работу для предотвращения новой войны в регионе Персидского залива и выстраивания диалога ради достижения мира.

По оценкам военных аналитиков, подписание пакта о взаимной обороне связано с ростом напряженности вокруг Ирана и сомнениями стран Залива в надежности американских гарантий безопасности – документ открывает дорогу к оперативному развертыванию в Катаре турецких систем ПВО и вооружений.

Анкара и Доха развивают тесное военное партнерство с 2014 года, а решающим моментом стал дипломатический кризис 2017 года, когда ряд арабских государств объявил Катару блокаду. Тогда Турция поддержала эмират и ускорила размещение в стране своего воинского контингента.

Сегодня в Катаре действует турецкая военная база "Тарик бин Зияд" со штабом совместного командования, где дислоцированы сухопутные подразделения и истребители F-16 ВВС Турции. Новый договор переводит сотрудничество на уровень взаимных оборонных обязательств.

Недавний оборонный пакт с Пакистаном и Индонезией

Стамбульское соглашение стало продолжением серии оборонных инициатив двух стран осенью 2026 года. В октябре Турция и Катар вместе с Пакистаном и Индонезией подписали в Дохе оборонный меморандум "Бадр", направленный на совместную разработку и производство вооружений, систем ПВО, противоракетной обороны и средств киберзащиты на базе нового производственного хаба в Катаре.

Кроме того, в начале ноября турецкий парламент ратифицировал оборонное соглашение с Саудовской Аравией.