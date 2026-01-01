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Тысячи школ в Европе получили ложные сообщения об угрозе взрыва

Угрожающие сообщения были разосланы как минимум в 6300 школ только в Италии, а также в сотни школ в Ирландии и по всей Великобритании.

В Италии из соображений безопасности объявляли эвакуации, занятия временно приостанавливали. Сообщений об обнаружении взрывчатки или подозрительных устройств нет, проверки продолжаются, сообщает телеканал CBS News.

Инциденты зафиксированы в Риме, Милане, Неаполе, Палермо, Болонье и ряде других городов. На местах работали полиция, специалисты по разминированию и Почтовая полиция, которые проверяли здания и отслеживают источник рассылки.

Власти пока никого не обвиняют. Угрозы поступили менее чем через неделю после того, как более 20 европейских коммерческих рейсов получили ложные сообщения о бомбах и были вынуждены менять маршрут.

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Метки: Италия школы
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