Тысячи школ в Европе получили ложные сообщения об угрозе взрыва

В Италии из соображений безопасности объявляли эвакуации, занятия временно приостанавливали. Сообщений об обнаружении взрывчатки или подозрительных устройств нет, проверки продолжаются, сообщает телеканал CBS News.

Инциденты зафиксированы в Риме, Милане, Неаполе, Палермо, Болонье и ряде других городов. На местах работали полиция, специалисты по разминированию и Почтовая полиция, которые проверяли здания и отслеживают источник рассылки.

Власти пока никого не обвиняют. Угрозы поступили менее чем через неделю после того, как более 20 европейских коммерческих рейсов получили ложные сообщения о бомбах и были вынуждены менять маршрут.