Украинские беженцы массово уезжают из Польши в другие государства Евросоюза

Только за первый месяц лета из Польши выехали более 6000 украинцев. Наиболее популярными направлениями для миграции стали Германия, Чехия и Италия.
Несмотря на столь заметный отток, польская сторона все еще принимает значительное число людей. На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано и проживает 961 тыс. граждан Украины, пользующихся статусом временной защиты.
Почему украинцы массово уезжают из Польши
Массовый переезд беженцев связан с целым рядом объективных факторов и изменениями в местном законодательстве.
- Сокращение социальных выплат. Польское правительство последовательно урезает программы финансовой поддержки. С лета была полностью отменена популярная ежедневная компенсация (программа "40+") для местных жителей, которые бесплатно размещали у себя украинские семьи. Кроме того, прекратились единовременные выплаты для новоприбывших в размере 300 злотых.
- Ужесточение правил проживания. Беженцев обязали самостоятельно оплачивать половину стоимости своего проживания в государственных центрах размещения, если они находятся там дольше 120 дней. Это сделало пребывание в стране экономически неподъемным для многих семей с детьми или пожилыми родственниками.
- Трудности с работой и жильем. Рынок труда в Польше перенасыщен, а аренда коммерческого жилья в крупных городах сильно выросла в цене. Большинство доступных вакансий относятся к сфере низкоквалифицированного и тяжелого физического труда, что не устраивает специалистов с высшим образованием.
- Более привлекательные условия в других странах. Германия, Чехия и другие государства Западной Европы предлагают более высокие социальные пособия, развитые программы языковой интеграции и лучшую государственную помощь при съеме жилья, что и стимулирует внутреннюю миграцию внутри ЕС.