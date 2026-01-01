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Украинские беженцы массово уезжают из Польши в другие государства Евросоюза

Польша стала абсолютным лидером среди стран Европейского союза по темпам оттока украинских граждан. Согласно свежим данным статистического агентства Еврокомиссии (Евростат), беженцы массово покидают польскую территорию, выбирая для дальнейшего переселения другие государства.

Украинские беженцы в Польше (архивное фото)

Украинские беженцы в Польше (архивное фото)

©rospoint/Shutterstock/Fotodom

Только за первый месяц лета из Польши выехали более 6000 украинцев. Наиболее популярными направлениями для миграции стали Германия, Чехия и Италия.

Несмотря на столь заметный отток, польская сторона все еще принимает значительное число людей. На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано и проживает 961 тыс. граждан Украины, пользующихся статусом временной защиты.

Почему украинцы массово уезжают из Польши

Массовый переезд беженцев связан с целым рядом объективных факторов и изменениями в местном законодательстве.

  • Сокращение социальных выплат. Польское правительство последовательно урезает программы финансовой поддержки. С лета была полностью отменена популярная ежедневная компенсация (программа "40+") для местных жителей, которые бесплатно размещали у себя украинские семьи. Кроме того, прекратились единовременные выплаты для новоприбывших в размере 300 злотых.
  • Ужесточение правил проживания. Беженцев обязали самостоятельно оплачивать половину стоимости своего проживания в государственных центрах размещения, если они находятся там дольше 120 дней. Это сделало пребывание в стране экономически неподъемным для многих семей с детьми или пожилыми родственниками.
  • Трудности с работой и жильем. Рынок труда в Польше перенасыщен, а аренда коммерческого жилья в крупных городах сильно выросла в цене. Большинство доступных вакансий относятся к сфере низкоквалифицированного и тяжелого физического труда, что не устраивает специалистов с высшим образованием.
  • Более привлекательные условия в других странах. Германия, Чехия и другие государства Западной Европы предлагают более высокие социальные пособия, развитые программы языковой интеграции и лучшую государственную помощь при съеме жилья, что и стимулирует внутреннюю миграцию внутри ЕС.

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Метки: беженцы Евросоюз Польша Украина
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