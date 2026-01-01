Украинские беженцы массово уезжают из Польши в другие государства Евросоюза

Только за первый месяц лета из Польши выехали более 6000 украинцев. Наиболее популярными направлениями для миграции стали Германия, Чехия и Италия.

Несмотря на столь заметный отток, польская сторона все еще принимает значительное число людей. На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано и проживает 961 тыс. граждан Украины, пользующихся статусом временной защиты.

Почему украинцы массово уезжают из Польши

Массовый переезд беженцев связан с целым рядом объективных факторов и изменениями в местном законодательстве.