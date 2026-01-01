Как отмечает WSJ, множество малых фирм поначалу помогали быстро испытывать новые разработки, однако сейчас их раздробленность мешает развитию отрасли. Бывший офицер ВМС США Нико Вудс, консультировавший киевские власти по вопросам оборонного производства, связывает проблему в том числе с системой закупок. Отдельные командиры могут самостоятельно заказывать оборудование или получать его в виде пожертвований.

Часть производителей ищет зарубежное финансирование и производственные площадки.

"Каждая украинская компания, достигшая значительного масштаба, стремится закрепиться на Западе", – заявил глава зарегистрированной в Великобритании компании с украинскими корнями Uforce Олег Рогинский.

При этом, по данным Минобороны Украины, которые приводит издание, на 2026 год запланирован выпуск более 7 млн беспилотников. В 2024 году их произвели около 2,2 млн. Обеспечить себя собственными зенитными ракетными комплексами Украина пока не может и остается зависимой от поставок Соединенных Штатов и европейских стран, указывает WSJ.

Что известно о компании Uforce

Uforce – оборонно-технологический холдинг со штаб-квартирой в Лондоне, который основали в январе 2025 года предприниматель Олег Рогинский и бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В совет директоров структуры также вошел экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Фирма объединяет и масштабирует боевые разработки с украинскими корнями для поставок армиям западных стран. В портфель холдинга входят морские безэкипажные катера Magura, тяжелые ударные дроны Nemesis, наземные роботизированные комплексы и программное обеспечение для управления боем. В марте 2026 года организация привлекла $50 млн инвестиций при рыночной оценке свыше $1 млрд, а в ноябре того же года закрыла раунд финансирования на $700 млн – в результате ее стоимость выросла до $6 млрд.

Сколько оружия могут выпустить украинские предприятия и сколько готов купить Киев

Ограничивающим фактором для украинского оборонного сектора остается несоответствие между производственными мощностями и покупательной способностью государства. В 2026 году совокупные возможности предприятий отрасли оцениваются в $35–55 млрд в год, однако внутренний бюджет не позволяет выкупить весь этот объем.

Изначально в госбюджете Украины на 2026 год на закупку и ремонт вооружений заложили около $16,8 млрд (709,8 млрд гривен), при этом реальный объем контрактации оценивался аналитиками еще скромнее – примерно в $10 млрд. Даже с учетом летних поправок к бюджету и привлечения европейских кредитных пакетов значительная часть заводов работает не в полную силу. Чтобы загрузить пустующие линии и получить доступ к капиталу, крупные игроки вынуждены переносить сборочные площадки в страны ЕС и США, где разрешен экспорт и действуют долгосрочные контракты.

Доля FPV и зависимость от импорта: как устроен рынок БПЛА на Украине

Планы по выпуску 7 млн беспилотников в 2026 году (после 800 тыс. в 2023-м, 2,2 млн в 2024-м и 4 млн в 2025-м) отражают специфику современных боевых действий, где дроны превратились в массовый расходный материал. Около 80–85% от этого объема приходится на недорогие тактические FPV-аппараты, сборкой которых занимаются более 160 преимущественно малых фирм.

Несмотря на высокий уровень локализации корпусов, систем связи (около 70%) и видеопередатчиков (55%), отрасль сохраняет критическую зависимость от импортной компонентной базы. Собственное производство покрывает лишь 25% потребностей в полетных контроллерах и 14% – в электродвигателях и тепловизионных камерах, основная часть которых закупается в Китае. Кроме того, из-за дробления заказов между сотнями мелких подрядчиков у разработчиков не хватает оборотных средств для создания более сложных и дорогих систем, таких как автономные перехватчики или дальние ударные БПЛА.

Почему Украина не может сама выпускать современные ЗРК

В отличие от сборки FPV-дронов, которую можно наладить в небольших цехах, выпуск современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) требует тяжелой промышленной базы, десятилетий конструкторских разработок и многомиллиардных вложений. Украина не располагает замкнутым циклом создания собственных дальнобойных систем ПВО и противоракет, способных перехватывать баллистические цели на уровне американских комплексов Patriot или европейских SAMP/T.

Для частичной компенсации дефицита Киев совместно с Вашингтоном реализует программу FrankenSAM – интеграцию западных зенитных ракет (например, американских RIM-7 Sea Sparrow или авиационных AIM-9M) с устаревшими советскими пусковыми установками "Бук", "Оса" и радарами.

Ранее Владимир Зеленский призвал Вашингтон пересмотреть сроки поставки Киеву 500 зенитных ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot.