В Болгарии нашли беспилотники на морском побережье

Специалисты военно-морской базы Бургас осмотрели беспилотный летательный аппарат, найденный на пляже в болгарском Приморско, и установили, что это разведывательный дрон.

Военнослужащие также отреагировали на сообщение об обнаружении частей беспилотника на пляже в районе села Лозенец.

Инциденты с неопознанными дронами

Это уже не первый подобный инцидент в странах региона. В мае 2026 года в Греции в прибрежной пещере обнаружили неопознанное черное судно с работающим двигателем. Рыбаки отбуксировали находку в порт Василики и передали береговой охране. Дрон оказался безэкипажным надводным аппаратом типа Magura V3. Афины направили Киеву демарш в связи с инцидентом.

В мае 2026 года неопознанный летательный аппарат упал на жилую улицу в турецком городе Самсун, повредив несколько домов. В марте в районе Карасу волны вынесли на берег обломки неизвестного дрона, а в Стамбуле был найден фрагмент боеприпаса.

В июне отдыхающие нашли выброшенный на берег вооруженный беспилотный летательный аппарат на пляже Капысую между провинциями Бартын и Кастамону. Предполагалось, что он мог быть одним из тех, которые используются в украинском конфликте, и попал в море после потери управления.

В июле беспилотник, предположительно военного назначения, выбросило на побережье Чёрного моря в районе турецкого города Филиос.