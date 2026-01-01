В Днепре снесут памятник советскому генералу Маргелову

Документ датирован 11 августа 2026 года.

Василий Маргелов родился в 1908 году в Екатеринославе, впоследствии Днепропетровск, Днепр. Во время Великой Отечественной войны он командовал дивизией, участвовавшей в освобождении Херсона, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Позднее принимал непосредственное участие в становлении и развитии Воздушно-десантных войск.

Снос памятников на Украине

Демонтаж и переименование объектов начались на Украине в 2015 году в рамках закона о декоммунизации и теперь охватывают не только советскую, но и российскую историю.

В конце 2025 года власти Киева решили демонтировать ряд объектов, связанных с общей историей с Россией и советским прошлым. В список на снос вошли 15 объектов и элементов символики российской и советской эпохи.

В частности, это памятники писателю Михаилу Булгакову, русскому композитору Михаилу Глинке, поэтессе Анне Ахматовой и Пётру Чайковскому. Также планируется демонтаж знака "Киев – город-герой" с пятиконечной звездой, памятного камня в честь 100-летия Владимира Ленина, знака границы города и мемориальной доски.

В 2025 году памятник поэту Александру Пушкину был демонтирован в Болграде Одесской области. А в конце 2024 года в Одессе демонтировали памятник советскому поэту, барду и актеру Владимиру Высоцкому. Также в Одессе были снесены памятники, установленные в честь императрицы Екатерины II и ее сподвижников (памятник основателям Одессы) и знаменитого русского полководца Александра Суворова. Городской совет санкционировал их демонтаж в ноябре 2022 года.