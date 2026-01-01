"Использование беспилотников рискует поставить под угрозу свободу и безопасность судоходства. После критических инцидентов в Персидском заливе и Красном море существуют опасения, что крупные судоходные компании могут решить избегать Средиземноморья в качестве торгового маршрута, а это нанесет серьезный ущерб итальянским портам и всей национальной логистической системе", – сказали источники в ведомстве.

По их словам, сохраняется и риск экологической катастрофы, если дальнейшая эскалация затронет нефтяные танкеры или другие суда, перевозящие углеводороды.

Подробности инцидента в порту Бенгази и реакция Ливии

В ночь на 22 ноября морские беспилотники атаковали российские суда в районе ливийского порта Бенгази – под удар попали ракетный корвет "Меркурий" и сухогруз MV Angara. В результате атаки погибли двое военнослужащих ливийских ВМС, получивших тяжелые ранения при попытке отразить нападение.

Власти в Триполи потребовали от Украины официальных разъяснений, подчеркнув, что Ливия не является участником конфликта и не допустит превращения своих портов и территориальных вод в зону чужих боевых действий.

Политические разногласия внутри правящей коалиции Италии

Заявление Маттео Сальвини, возглавляющего правую партию "Лига", вновь обострило споры внутри итальянского правительства по поводу военной поддержки Украины. Ранее в ноябре министр экономики Джанкарло Джорджетти подписал 13-й пакет военной помощи Киеву, а в итальянской прессе появилась информация о переговорах по передаче ВСУ от 10 до 20 списанных истребителей Eurofighter.

Сальвини и его однопартийцы последовательно критикуют расширение поставок вооружений, предупреждая, что бесконтрольная эскалация в Средиземноморском регионе напрямую бьет по экономическим интересам самой Италии.

Значение морских маршрутов для итальянской экономики

Портовый сектор обеспечивает значительную долю внешнеторгового оборота Италии: через морские гавани страны, включая крупнейшие узлы в Триесте, Генуе, Джоя-Тауро и Ливорно, проходит более половины всего импорта и экспорта.

На фоне затяжного кризиса в Красном море и блокировки судоходства в Ормузском проливе крупные логистические операторы уже перестраивают глобальные маршруты в обход Суэцкого канала. Появление новых зон риска непосредственно в центральной части Средиземного моря грозит итальянским портам дальнейшим падением грузопотока и ростом стоимости морского страхования.