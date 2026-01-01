В Китае от природных катастроф в июле пострадали 16,7 млн человек

"По предварительным данным, в результате различных стихийных бедствий по всей стране в той или иной степени пострадали 16,729 миллиона человек", – заявили в ведомстве, уточнив, что 318 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

Июль в КНР приходится на пик сезона дождей и тайфунов. В связи с этим было переселено и обеспечено экстренной помощью 2 млн 525 тыс. человек. Разрушено более 1,5 тыс. домов, повреждено около 60 тыс.

Одним из наиболее тяжелых эпизодов стал оползень в Чунцине 17 июля, в результате которого погибли 11 человек, еще 50 числились пропавшими без вести. В конце июля тайфун "Ноул" обрушился на юг страны. Эвакуировать пришлось более 700 тыс. жителей Гуандуна.

Страна ежегодно сталкивается с масштабным ущербом из-за огромной территории и населения около 1,4 млрд человек. Так, в июле 2024 года стихийные бедствия затронули почти 26,4 млн человек, то есть примерно в 1,6 раза больше.

Тогда погибли или пропали без вести 328 человек. Экономические потери достигали 76,9 млрд юаней. Это был крупнейший июльский ущерб от стихийных бедствий в Китае за последние годы.