В польской деревне возвели 55-метровую статую Богородицы

Приглашение поднять глаза к небесам

По словам епископа Кшиштофа Вентковского, которые приводит Vatican News, монумент призван обратить мысли людей к Богу и служить местом молитвы. Вентковский возглавляет епархию Влоцлавека. Ее кафедральным собором является церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

"Место, где мы стоим – это не обычное место, это место, освященное молитвами пилигримов", – подчеркнул епископ. Он напомнил, что статуя воздвигнута недалеко от церкви, где Богоматерь славили многие десятилетия.

"Здесь, в Конотопе, мы поднимаем наши глаза к небу, мы поднимаем наши глаза к Деве Марии, которая направляет нас к Богу. Да, Богоматерь Милосердия должна напоминать нам о Боге. В этом своем образе Мария приветствует нас всех, слегка наклоняется навстречу нам и раскрывает свои руки, приглашая нас поднять свои глаза ввысь, к Богу и небесам".

Колосс в деревне

Возведение статуи было инициировано и оплачено Романом и Гражиной Каркосиками. Роман долгое время считался одним из самых богатых поляков, он контролировал в том числе промышленно-металлургическую группу Boryszew. В последние годы в бизнесе у него получалось не все. Состояние пары оценивают в почти 2 млрд злотых. Стоимость статуи могла составить около 100 млн злотых ($26 млн).

Автор концепции монумента – Адам Якуб Матейковский. Его вес – 60 тыс. тонн, на возведение монумента израсходовано примерно 2500 куб. метров специальной бетонной смеси.

Статуя Богоматери в Конотопе выше многих известных культовых сооружений. Например, знаменитый Христос-Искупитель в Рид-де-Жанейро возвышается "только" на 38 м. Правда, есть статуи и выше. Самая высокая Дева Мария в мире – на Филиппинах, высота той статуи вместе с основанием превышает 98 м. Ее называют "Матерью Всей Азии".

В Конотопе насчитывается лишь около 130 жителей. Деревня находится в гмине Кикул Куявско-Поморского воеводства. Расстояние по автодороге от Варшавы – примерно 170 км. Местные надеются на приток паломников.

Дева Мария, королева Польши

Особое поклонение Девы Марии в Польше имеет очень давнюю историю. Ее называют буквально "Пресвятой Девой Марией, королевой Польши".

1 апреля 1656 года король Ян Казимир провозгласил Деву Марию польской королевой, в 1764 году это же сделал сейм.

В 1962 году Папа Римский Иоанн XXIII назвал Деву Марию главным святым патроном Польши.