Вашингтон намерен предупредить участников альянса в сфере ИИ о выборе между США и КНР

По данным агентства, "США готовятся заявить десяткам стран, что те должны выбрать одну из сторон в гонке с Китаем" за лидерство в сфере ИИ. Также, как сообщается, страны будут уведомлены, что "они будут исключены из коалиции по ИИ под руководством США, если также присоединятся к конкурирующей инициативе Пекина".

Журналисты Reuters ознакомились с проектом письма, которое Госдепартамент намерен направить 35 государствам. Адресатами станут как участники Pax Silica, так и страны, проявившие заинтересованность во взаимодействии с США в области ИИ. В документе подчеркивается, что вступление в альянс предполагает принятие соответствующих обязательств: "Это не может сочетаться с участием в дублирующих инициативах, цели которых противоречат нашим". Сроки отправки письма не уточняются.

Как отмечает агентство, единственной страной, одновременно участвующей в Pax Silica и сопоставимой китайской инициативе, является Казахстан. Американский должностной источник сообщил, что послание сформулировано так, чтобы государства ясно понимали: одновременно сотрудничать с США и Китаем в этой сфере не получится.

Pax Silica ориентирована на формирование инновационных цепочек производства и поставок полупроводников, важнейших полезных ископаемых, энергоносителей и технологий искусственного интеллекта. В число участников технологического альянса уже входят Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Италия, ОАЭ, Республика Корея, Япония и другие государства.

Конкурентная борьба между США и Китаем в сфере ИИ и робототехники обостряется. Ее проявлением может служить недавний запрет администрации президента США Дональда Трампа на импорт новых китайских роботов. Утверждалось, что это сделано с целью защиты развития сферы ИИ в стране от угроз национальной безопасности.