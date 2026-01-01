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Власти Гренландии затормозили арктические планы США по добыче нефти

Власти Гренландии потребовали от американской Greenland Energy, связанной с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, отложить бурение в Арктике, несмотря на публичные заявления посланника президента США Джеффа Лэндри о скором старте работ. Об этом в четверг, 13 августа 2026 года, пишет The Guardian.

За неделю до запланированного начала работ правительство заявило, что "необходимый регуляторный процесс не может быть завершен, и необходимые разрешения не могут быть получены до запланированного начала бурения". Чиновники указывали на излишне сжатые сроки для оценки экологических и социальных последствий.

Планируемая площадка находится на восточном побережье Гренландии в охраняемом водно-болотном угодье, где обитают редкие птицы и овцебыки, от которых зависят местные охотники. В лучшем случае бурение может начаться зимой 2027 года.

Напряженность вокруг проекта усилилась в июле, когда компания без разрешения вывела буровое оборудование на берег и получила от правительства строгое предупреждение.

Генеральный директор Greenland Energy Роберт Прайс сообщил, что компания сохраняет приверженность ответственному продвижению программы разведки в соответствии с регуляторным процессом Гренландии.

"Мы используем это время для уточнения наших планов и углубления отношений с местными сообществами, стратегическими партнерами и соответствующими органами", – отметил он.

Рынок отреагировал падением котировок Greenland Energy на Нью-Йоркской бирже более чем на треть после объявления о переносе. Акционеры, рассчитывавшие на "трамповскую поддержку" и быстрый рост, выразили разочарование. Среди инвесторов – миллиардер Кеннет Гриффин, пожертвовавший $1 млн на инаугурацию Трампа и купивший 9% акций Greenland Energy в апреле.

На политическом фоне проекта с первого срока Трампа звучали заявления о возможной покупке Гренландии у Дании, вариантах силового захвата или заключения сделки. Власти острова при этом дали понять, что экологические и социальные риски для них важнее политических амбиций американского президента.

Это решение контрастирует с майским прогнозом губернатора Луизианы Джеффа Лэндри, назначенного Трампом посланником в Гренландии. После визита он заявлял, что нефть под островом может смягчить энергетический кризис, вызванный войной с Ираном, и что "бочки можно запустить в производство примерно через 10 месяцев".

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Метки: Гренландия Дональд Трамп США
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