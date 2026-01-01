Шествие в Париже прошло спокойно. Уже после завершения на площади Нации силовики с противоударными щитами начали вытеснять оставшихся людей к выходам с площади и станции метро, применялся слезоточивый газ, несколько человек задержали.

Протесты начались в середине сентября со школьных демонстраций в пригородах Парижа, позже к ним присоединились недовольные ростом цен, и акции охватили другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября: по данным МВД, она собрала около 550 тыс. человек; для разгона тогда применялись слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

В прошлую субботу, 14 ноября, после завершения шествия против роста цен и жестких действий силовиков также произошли стычки между полицией и оставшимися на площади Нации демонстрантами. Правоохранители применили слезоточивый газ, были раненые. Во время разгонов протестов слезоточивый газ также применили в Нанте, позже там задействовали водометы.

С чего начался кризис во Франции

Массовые общественные выступления продолжаются во Франции с конца сентября. Изначально они вспыхнули как точечные забастовки учащихся лицеев и студентов вузов. Молодежь вышла на улицы в знак протеста против критической нехватки преподавателей, сокращения рабочих мест в сфере национального образования и общего ухудшения условий в учебных заведениях.

Однако уже к октябрю локальный кризис перерос во всеобщую волну недовольства. Протестную повестку перехватили крупнейшие молодежные и общенациональные профсоюзы. Они объединили требования учащихся с экономическими лозунгами работающего населения, которое сильнее всего пострадало от затяжной инфляции.

Главными требованиями манифестантов к правительству стали немедленная индексация выплат, законодательное повышение минимальной заработной платы как минимум на €100, а также резкое увеличение государственных расходов на социальную сферу. В условиях стремительного роста стоимости жизни эти лозунги быстро нашли отклик у сотен тысяч французов по всей стране.

Реакция властей и рынков на французские протесты

В ответ на нарастающее социальное напряжение премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о созыве "социальной конференции" с участием лидеров ведущих профсоюзов и представителей бизнеса. Встреча, намеченная на понедельник, 9 ноября, призвана запустить диалог по вопросам восстановления покупательной способности граждан. Однако пространство для маневра у правительства крайне ограничено.

Главным препятствием для выполнения требований протестующих остается глубокий бюджетный кризис. Страна столкнулась с критическим ростом государственного долга и дефицита бюджета, что уже вызвало резкую реакцию со стороны международных инвесторов и рейтинговых агентств. Финансовые рынки реагируют на нестабильность ростом стоимости заимствований для французского правительства.

В этих условиях исполнительная власть не может пойти на масштабные экономические уступки, такие как прямые бюджетные субсидии или резкое увеличение социальных расходов. Любые крупные незапланированные траты грозят дальнейшим падением доверия к государственным облигациям и усилением давления на национальную экономику.

Влияние кризиса на выборы президента Франции

Осеннее обострение на улицах французских городов разворачивается за пять месяцев до президентских выборов, первый тур которых намечен на 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон по конституции не имеет права баллотироваться на третий срок подряд. При этом его центристская коалиция подходит к избирательной кампании в состоянии глубокого кризиса, демонстрируя рекордно низкие рейтинги одобрения среди населения.

Текущие уличные протесты и забастовки стремятся использовать в своих интересах ведущие оппозиционные силы страны. Лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон открыто поддерживает протестное движение и координирует свои действия с бастующими профсоюзами. По данным социологического исследования агентства Harris Interactive, электоральный рейтинг Меланшона в первом туре составляет 19%.

В то же время главными бенефициарами затяжных беспорядков эксперты называют ультраправые силы. Кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен активно выстраивает свою кампанию на лозунгах восстановления жесткого правопорядка и поддержки полиции. Согласно тому же опросу Harris Interactive, Ле Пен уверенно лидирует в предвыборной гонке, набирая 34–35% голосов избирателей в первом туре. Аналитики отмечают, что продолжение погромов на улицах Парижа усиливает общественный запрос на жесткую власть, что существенно повышает шансы ультраправого кандидата на итоговую победу.

Как утверждают авторы книги "Новая армия теней", у Макрона есть секретное убежище в пригороде Парижа на случай штурма Елисейского дворца во время беспорядков.