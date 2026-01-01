"Эта цифра включает в себя боеприпасы, затраты на замену военной техники и оборудования и эксплуатационные расходы", – сказал Миллер. По его словам, в эту сумму не входит ущерб американским базам на Ближнем Востоке, некоторые из которых, как он отметил, серьезно пострадали от атак иранских беспилотников и ракет, а также не учитывает влияние конфликта на мировую экономику.

Это первое обновление данных Пентагона с конца октября, когда стоимость войны оценивалась в $47 млрд. Тогда основная часть расходов приходилась на пополнение израсходованных боеприпасов, около $29 млрд, а ущерб военным базам оценивался примерно в $184 млн.