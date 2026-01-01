Взрыв произошел на предприятии по производству боеприпасов в Италии

Пожарные и спасательные подразделения прибыли на объект до момента взрыва. Мэр Коллеферро Джулио Каламита заявил, что возгорание ликвидировано, аварийные службы проводят проверку. Все сотрудники завода покинули здание.

На производственной площадке выпускают боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных и морских систем, а также твердое топливо для аэрокосмической техники. Группа KNDS, владеющая заводом, входит в число ведущих поставщиков артиллерии и боеприпасов в рамках европейской военной поддержки Украины.

В понедельник, 10 августа, в районе Трявны в Болгарии прогремел взрыв на складе боеприпасов оружейного завода. Причиной, предположительно, стал воспламенившийся пороховой заряд. Возгорание, по предварительным данным, произошло при заправке резервуаров автоцистерной с топливом, после чего взорвались боеприпасы на одном из складов. По словам источников, инцидент был случайностью, а не диверсией. МВД также заявило, что нет никаких доказательств, что причиной взрыва стало внешнее воздействие. Этот завод принадлежит оружейной компании ЕМСО бизнесмена Эмилиана Гебрева. За последние 10 лет на его предприятиях произошло несколько взрывов, которые вызвали подозрения в диверсии.

В предшествующие годы в западных странах также произошел ряд ЧП на оборонных предприятиях. Так, в мае 2024 года на заводе концерна Diehl Metal Applications в Берлине, где производилось оружие для Украины, произошел крупный пожар. Страховая компания пришла к выводу, что причиной ЧП стала техническая неисправность. Каких-либо признаков диверсии обнаружено не было.

В июле 2024 года произошел взрыв на заводе по производству оборонного оружия General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в американском Арканзасе.