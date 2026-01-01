Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме, известно об одном погибшем

Погиб один человек. Его тело находится в Муйне. Еще у одного туриста – перелом ноги, его госпитализировали в Хошимине; у другого – травма спины. Остальные пассажиры пострадали незначительно. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Подробности приводит ТАСС со ссылкой на местное издание Tuoi tre: погибла женщина 38 лет, сломал ногу мужчина 43 лет.

Автобусом управлял 42-летний водитель из провинции Кханьхоа. По его словам, он был сонным и недостаточно внимательным на дороге. Экспресс-тесты не выявили следов алкоголя и наркотиков ни у него, ни у водителя грузовика.

Туристы возвращаются в Нячанг. РСТ поддерживает связь с представителями туроператора.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются вьетнамскими правоохранительными органами.

Вьетнам: все больше россиян

Вьетнам – важное направление для российских туристов, причем турпоток растет. Так, в 2019 году во Вьетнаме побывали 646,5 тыс. граждан России, тогда как только за январь – июнь 2026 года страна приняла уже 742,7 тыс. россиян.

В начале августа исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что при сохранении текущей динамики по итогам года турпоток может превысить миллион человек. Этому способствуют сужение доступной туристической географии и запуск широких летних чартерных программ.

В таких условиях те или иные происшествия неизбежно происходят. Например, 7 августа сообщалось, что троих туристов из России и Казахстана унесло волнами близ Нячанга. Мужчины получили многочисленные ушибы и царапины, но их удалось спасти.