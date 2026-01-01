Число погибших при атаке БПЛА на Кубань увеличилось до 3 человек, пострадали не менее 24

Он указал, что госпитализированы 12 человек, двое из них – взрослый и ребенок – находятся в тяжелом состоянии. "Остальные получили амбулаторное лечение. Оказываем им всю необходимую медицинскую помощь", – написал Кондратьев в своем канале в мессенджере "Макс".

По словам губернатора, в Новороссийске повреждено около 60 жилых домов. В открытых в городе после атаки дронов пунктах временного размещения людей нет. Часть эвакуированных жителей размещена в гостиницах, некоторые остались у родственников.

В Геленджике в микрорайоне Голубая Бухта повреждены порядка 20 домов, три из них полностью разрушены. Пострадавшим предоставили временное жилье в санаториях.

Также повреждения получили частные дома в Анапе и Темрюкском районе, указал Кондратьев.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА. Силы противовоздушной обороны отражали ее всю ночь, над территорией региона было уничтожено более сотни дронов. Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе попали гражданские объекты.

Как сообщил утром в среду Кондратьев, в Новороссийске погиб ребенок. Также в поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадал мужчина, врачи не смогли его спасти.

В результате атаки дронов помимо жилых домов, в том числе многоквартирных, в Новороссийске были повреждены здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледжа. Произошел прорыв двух водоводов, из-за чего подачу воды приостановили.

По данным оперштаба Краснодарского края, в Геленджике в микрорайоне Голубая бухта ранения получили три человека, двоих пострадавших госпитализировали. Власти приняли решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Режим ЧС также введен в Новороссийске.