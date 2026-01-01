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Херсонская область второй раз за день полностью осталась без электричества

Энергетики заявили, что приступили к восстановительным работам и рассчитывают в максимально короткие сроки вернуть электроснабжение как можно большему числу абонентов. Первое массовое отключение света в регионе произошло утром 13 августа 2026 года.

Отключение электроэнергии в Крыму

(Иллюстрация)

©Yevhen Prozhyrko/Shutterstock/Fotodom

Новое аварийное отключение на всей территории Херсонской области произошло в 15:05 из-за технологического нарушения в энергосистеме, сообщили в "Херсонэнерго".

Отключения света в Херсонской области стали регулярными

Проблемы с энергоснабжением в регионе продолжаются все лето. 14 июня без электричества остались жители всех 14 муниципальных округов Херсонской области. Тогда "Херсонэнерго" объясняло отключение технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области.

Крупный сбой произошел 29 июня. После ночного обесточивания основную часть потребителей удалось подключить, однако из-за дефицита мощности временные ограничения подачи электроэнергии сохранялись в Геническом, Новотроицком, Каховском и Чаплинском округах.

5 июля все муниципалитеты области полностью или частично остались без электричества. 7 июля в регионе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера. К тому моменту без электричества полностью или частично оставались 207 населенных пунктов в 11 округах.

9 июля ситуация повторилась: все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены. В тот же день сообщалось, что нарушения электроснабжения затронули также Запорожскую область. Позже власти заявили о повреждении ключевых энергетических объектов.

22 июля из-за технологического нарушения были аварийно обесточены все 14 муниципальных округов региона.

Энергетическая инфраструктура четырех новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – остается в особом режиме эксплуатации. В июле 2026 года правительство отдельно утвердило особенности применения законодательства об электроэнергетике на этих территориях, учитывающие действующие условия военного положения и риски для энергетических объектов.

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Метки: Херсонская область
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