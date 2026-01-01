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Ночной пожар в детском лагере под Петербургом потребовал эвакуации 130 человек

Пожар произошел в детском лагере "Победа" ("Ленинградец Цвелодубово") в поселке Цвелодубово Выборгского района Ленинградской области (около 40 км от северных окраин Санкт-Петербурга). Площадь пожара составила 900 кв. м. Обитатели лагеря – 117 детей и 14 взрослых – эвакуировались еще до прибытия пожарных. Обошлось без погибших и пострадавших, сообщает ТАСС 15 августа 2026 года, в субботу.

В Ленобласти 117 детей эвакуировали из лагеря из-за ночного пожара

(Архивное фото)

©Официальный канал ГУ МЧС РФ по Ленинградской области/telegram

Судя по данным Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, горело отдельно стоящее двухэтажное каркасное здание спального корпуса, крытое металлом. Площадь этого корпуса – 6300 кв. м. Огонь распространился и на здание котельной размером 650 кв. м. Была угроза расположенному поблизости зданию общежития размером 6100 кв. м.

Существовала также опасность распространения огня на лесной массив.

Возгорание произошло около 21:50, уточнили "Фонтанке" в администрации лагеря. Открытое горение было ликвидировано в 1:30. Тушили пожар сотрудники ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области, а также ГКУ "Леноблпожспас".

В администрации сообщают: лагерь продолжает работать, детей перевели в не затронутые огнем корпуса лагеря, но большую их часть уже забрали родители. Причины возгорания устанавливаются.

Проверка начата Выборгской городской прокуратурой.

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Метки: дети Ленинградская область пожар Санкт-Петербург
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