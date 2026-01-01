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Площадь природных пожаров на Ямале выросла за день на 5500 га

По состоянию на 8:30 15 августа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 59 природных пожаров. Горит в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском районах. Всего огонь охватил 72.526 га, сообщают в Департаменте гражданской защиты ЯНАО 15 августа 2026 года, в субботу. Днем ранее речь шла о 66.985 га.

На Ямале площадь лесных пожаров продолжает расти

(Архивное фото)

©МЧС России /mchs.gov.ru

За прошедшие сутки ликвидирован один природный пожар на площади 1142 га. В тушении участвуют 889 человек, задействованы вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами.

"Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 758 природных пожаров; площадь, пройденная огнем, составляет 175.512,08 га", – указывают в Департаменте гражданской защиты. В оценку площади, возможно, закралась опечатка – днем ранее говорилось о 205.171,28 га, а двумя днями ранее – о 204.467,28 га.

Мониторинг природных пожаров ведется в ежедневном режиме.

На внеочередном заседании региональной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций 2 августа говорилось о 114 природных пожарах общей площадью 26,5 тыс. га. Тогда отмечалось, что 60% возникающих пожаров ликвидируется в первые сутки.

В ЯНАО введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву.

"Причина сложившейся ситуации – высокая грозовая активность, отсутствие осадков более трех недель. Жаркая и сухая, ветреная погода осложняет работу", – указывали в администрации ЯНАО.

Продолжаются пожары и в других регионах

Лес горит не только в ЯНАО. Так, 14 августа сообщалось, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 3,1 тыс. га и составила 341,8 тыс. га. В Якутии 14 же августа рассказывали, что действуют 56 лесных пожаров, огнем пройдено 1.090.086 га.

В этих условиях регионы вводят режимы ЧС в лесах и особые противопожарные режимы.

"Оба режима запрещают свободное посещение лесов, разведение открытого огня, в том числе для сжигания травы и мусора. Приготовление пищи в лесах, на берегах рек и в других местах также под запретом. Запрещено открыто сжигать траву и мусор и на своих дачных и придомовых территориях. Это можно делать только при соблюдении строгих правил пожарной безопасности", – уточняют 15 августа в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

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Метки: лесные пожары ямал ЯНАО
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