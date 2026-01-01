Подозреваемую в подрыве военного в Севастополе арестовали на два месяца

В четверг в крымском Управлении ФСБ РФ сообщили, что военнослужащий Минобороны РФ погиб в результате подрыва в Севастополе. По горячим следам была задержана гражданка России. Женщина, по данным силовиков, действовала по заданию украинских спецслужб, передает РИА Новости.

"Исполнительница 1994 года рождения уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается", – писал губернатор города Михаил Развожаев.

Взрывы с использованием самодельных устройств против российских военнослужащих и представителей силовых структур стали фиксироваться в разных регионах России после начала российско-украинского конфликта в 2022 году. Следственные органы и ФСБ в ряде дел заявляли о причастности украинских спецслужб.

Севастополь уже становился местом подобных преступлений. В ноябре 2024 года в городе был взорван автомобиль, в котором находился капитан 1-го ранга Черноморского флота Валерий Транковский. Военнослужащий погиб. 13 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Позднее ФСБ заявила, что установила причастность украинских спецслужб, и показала запись момента взрыва.

В июне 2024 года ФСБ также сообщала о выявлении группы из пяти агентов украинских спецслужб, которых, по версии ведомства, завербовали для подготовки терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. В конце мая 2024 года ФСБ сообщила о предотвращенной попытке подрыва военнослужащего в Севастополе. В марте 2025 года суд приговорил организатора подрыва к 17 годам лишения свободы.