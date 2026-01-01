Аппарат управляется ВВС Италии и вылетел с базы Сигонелла на Сицилии, рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерских службах. Несмотря на сбой, дрон продолжает патрулирование в южной части акватории по маршруту запад–восток и обратно на высоте около 18 км, что выше эшелонов гражданской авиации.

Причины неполадки не уточняются. Источник напомнил, что аналогичные инциденты с RQ-4D фиксировались 21 июля, 16 и 24 сентября, а также 10 ноября. Каждый раз спустя несколько часов аппарат возвращался на базу в Сигонелле, один раз перед посадкой он длительно курсировал над Средиземным морем.

RQ-4D Phoenix – высотный стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, созданный для нужд НАТО. Он предназначен для сборa изображений обширных территорий и передачи данных в режиме реального времени.