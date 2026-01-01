Сына бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали по делу об убийстве

Информацию о деле из картотеки дополняют в ТАСС. Инцидент произошел 10 августа вечером в квартире Хотина на улице Говорова в Москве. Погибший, по информации правоохранительных органов, был курьером – он привез Хотину смартфоны, заказанные тем через интернет. Вопрос об оплате спровоцировал конфликт.

Курьер получил ножевое ранение, однако смог покинуть квартиру и вызвал скорую. Его доставили в больницу, но спасти мужчину не получилось.

12 августа Хотин был задержан в подмосковном Можайске. В санузле его квартиры был обнаружен нож со следами крови.

Хотин, как утверждают в прокуратуре, ранее лечился от наркозависимости. Защита настаивает, что он страдает психическим расстройством. Подсудимый просил отправить его под домашний арест.

"Согласно открытым источникам, Александр Хотин – сын бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина от его жены Ирины Хотиной", – указывают в ТАСС.

Игорь Албин в 2007 – 2012 годах был губернатором Костромской области, в 2012 – 2014 – министром регионального развития РФ, в 2014 – 2018 годах – вице-губернатором Санкт-Петербурга. До 2014 года носил фамилию Слюняев, однако, утверждал он, его предки были Албиными.