У берегов Румынии загорелось и затонуло торговое судно

"Судно получило удар и, похоже, затонуло, но пока неизвестно, кем именно, каким видом судов", – приводит его слова газета Ziarul Financiar.

"27 августа 2026 около 19:00 (совпадает с московским временем. – "Профиль") пограничники Береговой охраны получили от MRCC (Морского координационного центра спасения. – "Профиль") Констанца сообщение о пожаре на борту торгового судна, находящегося в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 20 морских милях к юго-востоку от [населенного пункта] Сфынту-Георге", – сообщило агентство Agerpres.

Спасательная операция велась в сложной обстановке при волнении моря с высотой волн около 2,5 м. Находившееся поблизости торговое судно сообщило о людях в воде. К 21:00 были спасены все 12 человек: десятерых подняли на борт сотрудники Береговой охраны, еще двоих – экипаж другого торгового судна. Один из членов экипажа получил серьезную травму руки.

Сухогруз Christina B, следовавший с углем из Норфолка (штат Вирджиния) на Украину, ночью на 24 августа получил повреждения на румынско-украинской границе примерно в том же районе.

21 июля у побережья Румынии произошел еще один инцидент. Танкер Gas Lisbon, шедший из Египта в украинский порт Рени, был атакован беспилотниками. Судно перевозило пропан под флагом Либерии. Тогда президент Румынии Никушор Дан также заявил, что оно, вероятно, стало "частью военных действий России против Украины".