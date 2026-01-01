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У берегов Румынии загорелось и затонуло торговое судно

Торговое судно под флагом Доминиканской Республики затонуло в исключительной экономической зоне Румынии после пожара на борту, все 12 членов экипажа спасены. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что судно было атаковано.

"Судно получило удар и, похоже, затонуло, но пока неизвестно, кем именно, каким видом судов", – приводит его слова газета Ziarul Financiar.

"27 августа 2026 около 19:00 (совпадает с московским временем. – "Профиль") пограничники Береговой охраны получили от MRCC (Морского координационного центра спасения. – "Профиль") Констанца сообщение о пожаре на борту торгового судна, находящегося в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 20 морских милях к юго-востоку от [населенного пункта] Сфынту-Георге", – сообщило агентство Agerpres.

Спасательная операция велась в сложной обстановке при волнении моря с высотой волн около 2,5 м. Находившееся поблизости торговое судно сообщило о людях в воде. К 21:00 были спасены все 12 человек: десятерых подняли на борт сотрудники Береговой охраны, еще двоих – экипаж другого торгового судна. Один из членов экипажа получил серьезную травму руки.

Сухогруз Christina B, следовавший с углем из Норфолка (штат Вирджиния) на Украину, ночью на 24 августа получил повреждения на румынско-украинской границе примерно в том же районе.

21 июля у побережья Румынии произошел еще один инцидент. Танкер Gas Lisbon, шедший из Египта в украинский порт Рени, был атакован беспилотниками. Судно перевозило пропан под флагом Либерии. Тогда президент Румынии Никушор Дан также заявил, что оно, вероятно, стало "частью военных действий России против Украины".

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Метки: Румыния Черное море
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