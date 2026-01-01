В Ростове-на-Дону восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за атаки ВСУ

"Теплоснабжение домов, которые остались без отопления после воздушной атаки в ночь с четверга на пятницу в микрорайоне Военвед, восстановлено", – написал чиновник в своем канале в мессенджере "Макс".

По его словам, бригады "Теплокоммунэнерго" и "Ростоводоканала" работали без перерыва весь день и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть тепло. Скрябин отметил, что котельная запущена и вышла на заданную мощность. "Параметры теплоснабжения соответствуют нормативным величинам", – добавил мэр.

Жителям, у которых батареи в квартирах остаются холодными, он рекомендовал обратиться в управляющую компанию для регулировки внутридомовых систем.

Микрорайон Военвед расположен в северо-западной части Ростова-на-Дону и входит в состав Октябрьского административного района.

В ночь на 13 ноября 2026 года Ростовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. По информации губернатора Юрия Слюсаря, было уничтожено более 120 беспилотников в Ростове-на-Дону и Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском районах области. Во время атаки на облцентр пострадал мужчина, его госпитализировали.

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону без теплоснабжения остались 114 домов. Как сообщил мэр города Александр Скрябин, в результате атаки дронов ВСУ пострадали девять многоквартирных домов и воздушная теплотрасса.