517 л.с. и 280 км на электричестве: Voyah раскрыл характеристики нового Taishan для России

Taishan – кроссовер длиной 5230 мм и с колесной базой 3120 мм. Параллельная гибридная система включает 1,5-литровый ДВС мощностью 150 л.с. и пару электромоторов. Суммарная отдача силовой установки достигает 517 л.с. Тяговая батарея емкостью 65 кВт·ч обеспечивает до 280 км пробега на электротяге. В гибридном режиме запас хода составляет до 1120 км без подзарядки и дозаправки.

В оснащение входят лидар на крыше, трехкамерная пневмоподвеска, полноуправляемое шасси для снижения радиуса разворота, 22-дюймовые диски и двери с электроприводом. В салоне предусмотрены трехзонный климат-контроль, 13-литровый холодильник, центральный экран диагональю 16,1 дюйма, складной потолочный дисплей 21,4 дюйма, проекционный дисплей, а также функция массажа для сидений первого и второго рядов.

Первая российская презентация Voyah Taishan состоялась в ноябре прошлого года и совпала с премьерой модели в КНР, пишут "Известия".

С какими автомобилями будет конкурировать Voyah Taishan на российском рынке?

Li Auto (Lixiang) L9 – ключевой соперник в классе роскошных трехрядных семейных кроссоверов.

Aito M9 (Seres M9) – флагманский кроссовер, созданный при участии Huawei и предлагающий схожий уровень интеллектуальных технологий.

Zeekr 9X – мощный технологичный SUV, близкий по габаритам и премиальному позиционированию.

ROX 01 – крупный полноприводный гибридный внедорожник, ориентированный на путешествия.

Exlantix ET8 (ESTEO) – новый большой гибридный SUV от суббренда EXEED.

Lynk & Co 09 – полноразмерный кроссовер на платформе SPA от Geely и Volvo.

WEY 07 (Lanshan) – шестиместный кроссовер от концерна Great Wall Motor.

Denza N9 – премиальный кроссовер от суббренда BYD.

Mercedes-Maybach GLS – главный ориентир среди классических европейских люкс-моделей, с которым Taishan соперничает по уровню комфорта второго ряда, габаритам и оснащению.

Что известно об автобренде Voyah

Voyah – это китайский автомобильный бренд премиум-класса, созданный в 2018 году государственным концерном Dongfeng Motor Corporation. Марка специализируется на производстве высокотехнологичных гибридов и чистых электромобилей.

Актуальная линейка бренда в РФ включает четыре ключевых направления: