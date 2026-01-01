АГР и Defetoo создали Центр автомобильных исследований и разработок

На первом этапе в ЦАИР займутся локализацией компонентов, сертификацией транспортных средств, испытаниями и валидацией продуктов, внесением инженерных изменений в конструкцию автомобилей и отдельных систем.

Далее, как планируется, ЦАИР перейдет к реализации проектов по модернизации и рестайлингу моделей, разработке элементов кузова и интерьера, совершенствованию силовых агрегатов и созданию новых автомобилей.

В рамках ЦАИР уже начал функционировать опытно-технический центр, цель которого – комплексная оценка качества автомобилей на всех этапах жизненного цикла.

"Площадка позволит выявлять потенциальные дефекты еще на стадии разработки, оперативно тестировать узлы и агрегаты, анализировать результаты эксплуатации автомобилей и своевременно внедрять необходимые инженерные изменения", – утверждают в АГР.

Подчеркивается, что создание ЦАИР отражает долгосрочную стратегию АГР и Defetoo по развитию инженерных компетенций, повышению качества и надежности автомобилей, а также созданию продуктов, максимально отвечающих российским требованиям.

ЦАИР работает уже год?

Как уточняют в "Интерфаксе", ООО "ЦАИР" было зарегистрировано около года назад в Шушарах. Учредителями, как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, выступают структуры Defetoo (51%) и АГР (49%).

Отчетность ЦАИР за прошлый год свидетельствует о чистой прибыли в размере 11,3 млн руб., выручке 58,4 млн руб. Из них 46,7 млн руб. обеспечены "работами по локализации и улучшению качества продукта" для ООО "АГК" (дочерняя структура АГР, занимается выпуском Tenet в Калуге), 10,7 млн руб. – такими же работами для ООО "АГМ" (дочерняя структура АГР, управляет заводом в Шушарах), почти 1 млн руб. – для ООО "АГС" (дочерняя структура АГР, управляет заводом в Сестрорецке).

Новые кроссоверы: презентации и планы брендов АГР

Накануне, 12 августа, брендами АГР и Defetoo был сделан ряд объявлений.

Так, Tenet представил новый семейный кроссовер Tenet T9. Старт его продаж запланирован на осень 2026 года. Автомобиль снабжен двухлитровым рядным турбированным двигателем мощностью 245 л. с. и крутящим моментом 375 Н·м. Трансмиссия восьмиступенчатая классическая автоматическая, интеллектуальный полный привод с семью режимами вождения. Разгон до 100 км/ч за 8 с.

Tenet Plus провел презентацию кроссоверов L4 и L6. Также было заявлено, что в 2027 году линейку Tenet Plus пополнит автомобиль с последовательной гибридной силовой установкой типа REEV и увеличенным запасом хода. Бренд намерен довести свою долю российского рынка к концу 2027 года до 5,5%.

В Jeland рассказали о старте продаж новой полноприводной модификации компактного кроссовера J6. В основе модификации – 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 275 Н·м, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

АГР и ее бренды

История новых брендов АГР (она же AGR Automotive Group, ранее – "Фольксваген Груп Рус") началась в феврале 2025 года, тогда было объявлено о запуске Tenet. Предполагалось, что, начав с крупноузловой сборки авто из китайских комплектующих, Tenet постепенно перейдет к мелкоузловому методу, а потом и к полному циклу сборки. Производство автомобилей запустили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

В феврале 2026 года АГР анонсировала начало производства автомобилей нового бренда Jeland, спустя лишь неделю был представлен бренд Tenet Plus.

1 мая 2026 года последовало извещение о том, что холдинг АГР совместно с Defetoo выводят на российский рынок новый премиальный автомобильный бренд Esteo.

Автомобили брендов АГР в значительной степени основаны на китайских марках.