Спрос на персональные зарядки для электромобилей в России вырос вдвое

Популярнее всего, уточняют в Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ), сравнительно дешевые зарядные станции мощностью 7 кВт – они позволяют зарядить автомобиль за ночь. В основном, по словам главы АПОЭ Армена Сафаряна, это китайские устройства – как от надежных производителей, так и от компаний с сомнительной репутацией в части электробезопасности, которые продаются через маркетплейсы.

32% спроса на домашние зарядные устройства обеспечивает Москва, 21% – Московская область, 11% – Санкт-Петербург. Таковы данные крупнейшей сети зарядных станций для электромобилей в России Punkt E. Именно эти регионы лидируют по числу электромобилей.

Важным фактором роста спроса на зарядки стали автомобили Evolute, Geely и GAC. Таких машин реализуют все больше, однако поставляются они без штатных зарядных устройств, их нужно приобретать самостоятельно.

По данным проведенного в конце 2025 года опроса АПОЭ, 59% владельцев электромобилей и 47% владельцев подключаемых гибридов заряжали свои авто дома или на подземной парковке. Делали они это с помощью собственных зарядных станций или штатного кабеля, подключенного к бытовой розетке.

В последнее время увеличился и спрос на услуги публичных зарядных станций – с начала июня он прибавил 15–20%. Основной прирост обеспечили владельцы гибридов, которые стали чаще заряжать автомобили и передвигаться преимущественно на электротяге, без использования бензина, указывает Армен Сафарян.

На начало 2026 года в России было около 7000 публичных ЭЗС. Средняя загрузка "уличных" ЭЗС составляет лишь около 4% максимальной мощности, в том числе в Москве – примерно 7–9%.

О росте загрузки ЭЗС уже сообщалось

Ранее уже появлялась информация о росте загрузки ЭЗС. У крупнейшего российского оператора Punkt E загрузка ЭЗС увеличилась по состоянию на середину июня на 24% по сравнению с маем. Руководитель отдела маркетинга Punkt E Евгений Катальницкий уточнял: "Сейчас мы не располагаем достаточными данными, чтобы напрямую связывать увеличение числа зарядных сессий с временными ограничениями на продажу бензина".

В "Росатом Сеть зарядных станций" указывали, что наблюдается умеренный рост загрузки сети ЭЗС: количество зарядных сессий повысилось, но резкого скачка нет. Активнее стали заряжаться в том числе владельцы подключаемых гибридов. В любом случае в компании не были готовы связывать этот рост с ограничениями на топливном рынке.

По данным 2Chargers (эта платформа объединяет данные о зарядной инфраструктуре по России), число зарядных сессий на ЭЗС в период с 13 по 26 июня было на 18% больше, чем в предыдущие две недели. В Москве рост составил 33,4%, в Санкт-Петербурге – 38,8%.

Взлет спроса на электромобили

За первые семь месяцев года продажи гибридов и электромобилей подскочили на 94,7%, до 70.180 единиц. "Чистых" электромобилей было продано 7025 единиц, плюс 15,3% в годовом сопоставлении.

Доля российских гибридов и электромобилей в продажах достигла 26,3% (18.489 авто) против 11,1% в аналогичном периоде прошлого года. Доля "чистых" отечественных электромобилей вовсе поднялась до 45,8 с 27,3%.

При этом общие продажи новых транспортных средств прибавили 10%, до 815.106. Легковых автомобилей за семь месяцев было реализовано 732.058, плюс 13,3%. Продажи легких коммерческих автомобилей сократились на 17,2%, до 47.997 единиц. Грузовых автомобилей удалось продать 29.328, минус 6,7%.

Опережающий рост продаж электромобилей и гибридов продолжается в условиях затруднений с топливом.