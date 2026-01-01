В России представили новые кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 калужской и сестрорецкой сборки

За брендом Tenet Plus стоит холдинг АГР совместно с Chery. Это экспортное имя китайской марки Lepas, которая уже представлена в Австралии и Великобритании.

Кроссоверы L4 и L6 построены на модульной архитектуре PMA концерна Chery и имеют одинаковую колесную базу – 2700 мм. Младшая модель L4 (длина 4505 мм) предлагается с передним приводом, 1,5‑литровым турбомотором на 147 л.с. (225 Н·м) и шестиступенчатым "роботом".

Старший L6 (4554 мм) на старте использует тот же переднеприводный агрегат, а до конца года к нему добавится полноприводная версия с двигателем 150 л.с. (270 Н·м) и семиступенчатой роботизированной коробкой.

Обе модели подготовлены к российскому климату. В зависимости от версии предусмотрен расширенный зимний пакет с подогревом сидений первого и второго рядов, руля, лобового стекла и форсунок омывателя, а также с дистанционным запуском двигателя.

В оснащение входят вертикальный 13,2‑дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Для L4 заявлены шесть подушек безопасности, для L6 – семь и расширенный набор электронных ассистентов.

Производство организовано на бывших площадках иностранных автоконцернов: L4 собирают в Сестрорецке (ранее здесь выпускали Hyundai Creta), L6 – в Калуге (экс‑площадка Volkswagen Tiguan). Пока это крупноузловая сборка: сварка и окраска кузовов в России еще не запущены.

Кстати, на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург) стартовало производство полного цикла седана Tenet A8. Здесь осуществляется и сварка, и окраска, и сборка автомобилей.

В 2027 году линейка пополнится гибридной моделью с последовательной силовой установкой формата REEV.